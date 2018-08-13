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Полную проверку ЕГЭ доверят искусственному интеллекту к 2030 году

Известия
06:46, 13 августа 2018
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Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ), разрабатывающий задания для ЕГЭ, рассчитывает, что к 2030 году развернутые ответы на открытые вопросы госэкзамена начнут проверять компьютеры, сообщила газета «Известия» со ссылкой на ФИПИ и Рособрнадзор.

В ФИПИ считают, что к этому времени искусственный интеллект будет развит настолько, что сможет оценивать ответы участников экзамена. Сейчас развернутые ответы проверяют 40 тысяч экспертов, а машины — только тестовую часть.

К 2030 году разработчики ЕГЭ рассчитывают отказаться от бумажных бланков с заданиями. Экзамены по всем предметам можно будет сдавать «с использованием планшетов или иных гаджетов», сказано в статье научно-методического журнала «Педагогические измерения», который в августе выпустил ФИПИ.

Единый государственный экзамен сдают в российских школах, начиная с 2002 года. Экзамен состоит из тестовой части и письменной, за которые можно получить максимальные 100 баллов.
В 2018 году ЕГЭ в основной период сдавали более 670 тысяч человек, в том числе почти 645 тысяч выпускников этого года.

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