С эссе по иностранному языку не справились 40% сдававших ЕГЭ в 2018 году

Ноль баллов за эссе по иностранному языку в рамках единого государственного экзамена в 2018 году сразу в нескольких регионах получили от 5,5% до 56% сдающих, пишет «Коммерсант» со ссылкой на собственные данные. В целом по стране с этой частью ЕГЭ не справились, по данным Рособрнадзора, около 40% школьников.

В Федеральном институте педагогических измерений (ФИПИ), занимающемся разработкой заданий ЕГЭ, в свою очередь, заявили что речь идет о задании высокого уровня сложности, которое изначально могут выполнить не все сдающие.

Некоторые из участников экзамена вообще не стали писать эссе, так как им было достаточно тех баллов, которые они могут набрать на более простых заданиях, отметили в ФИПИ, добавив, что результаты ЕГЭ-2018 по английскому языку практически идентичны прошлогодним.