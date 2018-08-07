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С эссе по иностранному языку не справились 40% сдававших ЕГЭ в 2018 году

Коммерсант
07:18, 7 августа 2018
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Ноль баллов за эссе по иностранному языку в рамках единого государственного экзамена в 2018 году сразу в нескольких регионах получили от 5,5% до 56% сдающих, пишет «Коммерсант» со ссылкой на собственные данные. В целом по стране с этой частью ЕГЭ не справились, по данным Рособрнадзора, около 40% школьников.

В Федеральном институте педагогических измерений (ФИПИ), занимающемся разработкой заданий ЕГЭ, в свою очередь, заявили что речь идет о задании высокого уровня сложности, которое изначально могут выполнить не все сдающие.

Некоторые из участников экзамена вообще не стали писать эссе, так как им было достаточно тех баллов, которые они могут набрать на более простых заданиях, отметили в ФИПИ, добавив, что результаты ЕГЭ-2018 по английскому языку практически идентичны прошлогодним.

Согласно полученным «Ъ» данным, хуже всего с эссе по английскому языку справились школьники из Новосибирской и Кемеровской областей. В этих регионах ноль баллов получили почти 56% и 35% сдающих соответственно. При этом по другим иностранным языкам процент тех, кто не смог набрать ни одного балла, также высок: 42,3% и 41,2% (среди всех сдающих другие иностранные языки).

Коммерсант
В июле родители выпускников в нескольких регионах — Свердловской области, Бурятии и Приморского края — объявили, что школьники массово получают ноль баллов за эссе по иностранному языку. Среди получивших такие оценки за эссе были призеры профильных олимпиад и ученики спецшкол.
Экзамен состоит из письменной и устной частей, за которые можно получить максимальные 100 баллов. Эссе — самая сложная часть письменной части экзамена. Максимальная оценка за него — 14 баллов. 
ЕГЭ по английскому языку в России в 2018 году сдавали 83,5 тысячи человек.
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