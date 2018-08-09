Суд оставил в СИЗО фигурантку дела «Нового величия» Анну Павликову
Дорогомиловский районный суд Москвы оставил под арестом 18-летнюю Анну Павликову — одну из обвиняемых по делу «Нового величия». Об этом сообщил корреспондент «Медузы» из суда.
Арест продлен до 13 сентября. Предоставленные защитой медицинские документы, по мнению судьи Юлии Рудаковой, не свидетельствуют о наличии у Павликовой заболеваний.
На заседании отец обвиняемой рассказал о проблемах Павликовой с сердцем, а также треморе рук, судорогах и панических атаках. «Она очень сильно больна», — сказал он.
Отпустить Павликову из СИЗО под домашний арест просили уполномоченная по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова и глава СПЧ Михаил Федотов.
Составленная «Новой газетой» петиция об освобождении из СИЗО Анны Павликовой и 19-летней Марии Дубовик, также обвиняемой по делу «Нового величия», собрала более 100 тысяч подписей на платформе Change.org.
Обе девушки, как указывают их родственники и адвокаты, нуждаются в медицинской помощи, которую не могут получить в СИЗО.