Суд оставил в СИЗО фигурантку дела «Нового величия» Анну Павликову

Дорогомиловский районный суд Москвы оставил под арестом 18-летнюю Анну Павликову — одну из обвиняемых по делу «Нового величия». Об этом сообщил корреспондент «Медузы» из суда.

Арест продлен до 13 сентября. Предоставленные защитой медицинские документы, по мнению судьи Юлии Рудаковой, не свидетельствуют о наличии у Павликовой заболеваний.

На заседании отец обвиняемой рассказал о проблемах Павликовой с сердцем, а также треморе рук, судорогах и панических атаках. «Она очень сильно больна», — сказал он.