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Петицию «Новой газеты» об освобождении фигуранток дела «Нового величия» подписали более 100 тысяч человек

Новая газета
13:48, 9 августа 2018
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Более 100 тысяч человек подписали петицию «Новой газеты» с требованием освободить 18-летнюю Анну Павликову и 19-летнюю Марию Дубовик, которых обвиняют в организации экстремистского сообщества. Авторы петиции просят заменить меру пресечения для двух фигуранток дела «Нового величия» на не связанную с заключением под стражу.

У арестованных наблюдаются проблемы со здоровьем, отмечает «Новая газета». У Павликовой врожденные проблемы с сердцем, в СИЗО у нее начались головные боли и перепады давления, произошел гормональный сбой. У Дубовик, по словам ее матери, нашли «опухоль непонятного происхождения» и диагностировали заболевание щитовидной железы. Кроме того, у нее упало зрение и возникли проблемы с пищеварением.

Тем не менее, в управлении Федеральной службы исполнения наказаний не считают, что девушки нуждаются в экстренной медицинской помощи. В ведомстве оценивают их состояние здоровья как «удовлетворительное».

Новая газета
9 августа Дорогомиловский суд Москвы рассматривает ходатайство следствия о продлении ареста Анны Павликовой. Защита настаивает на ее освобождении.
Ранее с просьбой освободить Марию Дубовик и Анну Павликову из СИЗО и отпустить под домашний арест выступили уполномоченная по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова и глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов.

О деле «Нового величия»

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