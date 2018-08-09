Петицию «Новой газеты» об освобождении фигуранток дела «Нового величия» подписали более 100 тысяч человек

Более 100 тысяч человек подписали петицию «Новой газеты» с требованием освободить 18-летнюю Анну Павликову и 19-летнюю Марию Дубовик, которых обвиняют в организации экстремистского сообщества. Авторы петиции просят заменить меру пресечения для двух фигуранток дела « » на не связанную с заключением под стражу.

У арестованных наблюдаются проблемы со здоровьем, отмечает «Новая газета». У Павликовой врожденные проблемы с сердцем, в СИЗО у нее начались головные боли и перепады давления, произошел гормональный сбой. У Дубовик, по словам ее матери, нашли «опухоль непонятного происхождения» и диагностировали заболевание щитовидной железы. Кроме того, у нее упало зрение и возникли проблемы с пищеварением.