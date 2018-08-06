«Дождь»: врачи нашли опухоль у арестованной 19-летней фигурантки дела «Нового величия»

У 19-летней Марии Дубовик, обвиняемой в участии в экстремистском движении « », во время ультразвукового исследования в СИЗО обнаружили «опухоль непонятного происхождения», сообщила ее мать Наталья Дубовик телеканалу «Дождь».

Мать арестованной рассказала, что у ее дочери также диагностировано заболевание щитовидной железы, у нее нарушено пищеварение и падает зрение. Наталья Дубовик считает, что девушке необходим дополнительный осмотр в больнице за пределами следственного изолятора.