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«Дождь»: врачи нашли опухоль у арестованной 19-летней фигурантки дела «Нового величия»

Дождь
15:38, 6 августа 2018
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У 19-летней Марии Дубовик, обвиняемой в участии в экстремистском движении «Новое величие», во время ультразвукового исследования в СИЗО обнаружили «опухоль непонятного происхождения», сообщила ее мать Наталья Дубовик телеканалу «Дождь».

Мать арестованной рассказала, что у ее дочери также диагностировано заболевание щитовидной железы, у нее нарушено пищеварение и падает зрение. Наталья Дубовик считает, что девушке необходим дополнительный осмотр в больнице за пределами следственного изолятора.

«Она неоднократно жаловалась на тянущие боли, мы предполагали, что это почки. Настояли, чтобы ее как-то проверили, тогда ее повезли на УЗИ. Оказалось, что с почками все нормально, но у нее нашли опухоль непонятного происхождения», — рассказала мать Марии Дубовик.

Дождь
Одна из фигуранток дела «Нового величия» 18-летняя Анна Павликова в июле была доставлена в больницу на обследование после четырех месяцев в СИЗО. Адвокат подсудимой Ольга Карлова отмечала, что в заключении у Павликовой диагностировали тахикардию и судороги в ногах.
Уполномоченная по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова, а также глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов призывали освободить Марию Дубовик и Анну Павликову из СИЗО и отправить их под домашний арест.

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