Омбудсмен Москалькова предложила перевести фигуранток дела «Нового величия» под домашний арест

«Было бы справедливым заменить им меру пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест», — заявила она в интервью РБК.

Уполномоченная по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова выступила за смягчение меры пресечения фигуранткам дела «Нового величия» Марии Дубовик и Анне Павликовой.

Десять активистов движения «Новое величие» обвиняются в организации экстремистского сообщества. В марте Дорогомиловский суд Москвы отправил их под арест.

По данным следствия, участники «Нового величия» намеревались свергнуть конституционный строй в России, используя листовки и чат в телеграме. Как следует из материалов дела, что одним из лидеров организации был человек, внедрившийся туда для передачи информации полицейским.

Ранее за изменение меры пресечения фигуранткам дела Марии Дубовик и Анне Павликовой выступал глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов.