Омбудсмен Москалькова предложила перевести фигуранток дела «Нового величия» под домашний арест
Уполномоченная по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова выступила за смягчение меры пресечения фигуранткам дела «Нового величия» Марии Дубовик и Анне Павликовой.
«Было бы справедливым заменить им меру пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест», — заявила она в интервью РБК.
Десять активистов движения «Новое величие» обвиняются в организации экстремистского сообщества. В марте Дорогомиловский суд Москвы отправил их под арест.
По данным следствия, участники «Нового величия» намеревались свергнуть конституционный строй в России, используя листовки и чат в телеграме. Как следует из материалов дела, что одним из лидеров организации был человек, внедрившийся туда для передачи информации полицейским.
Ранее за изменение меры пресечения фигуранткам дела Марии Дубовик и Анне Павликовой выступал глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов.