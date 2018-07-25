Омбудсмен Москалькова предложила перевести фигуранток дела «Нового величия» под домашний арест

РБК
08:45, 25 июля 2018
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Уполномоченная по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова выступила за смягчение меры пресечения фигуранткам дела «Нового величия» Марии Дубовик и Анне Павликовой.

«Было бы справедливым заменить им меру пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест», — заявила она в интервью РБК.

Десять активистов движения «Новое величие» обвиняются в организации экстремистского сообщества. В марте Дорогомиловский суд Москвы отправил их под арест.
По данным следствия, участники «Нового величия» намеревались свергнуть конституционный строй в России, используя листовки и чат в телеграме. Как следует из материалов дела, что одним из лидеров организации был человек, внедрившийся туда для передачи информации полицейским.
Ранее за изменение меры пресечения фигуранткам дела Марии Дубовик и Анне Павликовой выступал глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов.

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