Сенат Аргентины отказался легализовать аборты

Сенат Аргентины после многочасовых дебатов проголосовал 8 августа против законопроекта, позволяющего проводить аборты при сроке беременности до 14 недель. Против проголосовали 38 сенаторов, за — 31.

Сейчас аборты в Аргентине разрешены только в случае, если женщину изнасиловали или если беременность угрожает ее здоровью.

Ранее законопроект, легализующий аборты, был одобрен нижней палатой аргентинского парламента.

После того, как проект закона не прошел сенат, на повторое рассмотрение его можно будет вынести лишь в 2019 году.

Во время голосования у здания Национального конгресса Аргентины собрались противники законопроекта, в том числе представители католического духовенства, а также сторонники легализации абортов, в основном женщины. После того, как сенаторы проголосовали против законопроекта, многие из сторонниц легализации плакали и утешали друг друга, пишет BBC.