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Сенат Аргентины отказался легализовать аборты

Reuters
08:55, 9 августа 2018
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Сенат Аргентины после многочасовых дебатов проголосовал 8 августа против законопроекта, позволяющего проводить аборты при сроке беременности до 14 недель. Против проголосовали 38 сенаторов, за — 31.

Сейчас аборты в Аргентине разрешены только в случае, если женщину изнасиловали или если беременность угрожает ее здоровью.

Ранее законопроект, легализующий аборты, был одобрен нижней палатой аргентинского парламента.

После того, как проект закона не прошел сенат, на повторое рассмотрение его можно будет вынести лишь в 2019 году.

Во время голосования у здания Национального конгресса Аргентины собрались противники законопроекта, в том числе представители католического духовенства, а также сторонники легализации абортов, в основном женщины. После того, как сенаторы проголосовали против законопроекта, многие из сторонниц легализации плакали и утешали друг друга, пишет BBC.

«Я все еще настроена оптимистично. Сегодня законопроект не пропустили, но завтра пропустят, пропустят на следующий день. Это еще не конец», — сказала 23-летняя сторонница абортов Наталия Кэрол. (англ.яз.)

Reuters
По оценке министерства здравоохранения Аргентины, каждый год в стране проводят по меньшей мере 350 тысяч нелегальных абортов, однако правозащитники считают, что это число может быть выше. В 2017 году от незаконных абортов в Аргентине погибли 43 женщины.
Уругвай и Куба — единственные страны Латинской Америки, где законодательно полностью легализованы аборты.

Аборты в разных странах

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