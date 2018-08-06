В Буэнос-Айресе прошла акция за легализацию абортов. Ее участницы были в костюмах из «Рассказа служанки»
Meduza
14:47, 6 августа 2018
В столице Аргентины прошла акция в поддержку законопроекта о легализации абортов. Ее участницы надели костюмы из «Рассказа служанки» — сериала, снятого по роману Маргарет Этвуд. В сенате Аргентины голосование по законопроекту, который разрешает прерывание беременности на сроке до 14 недель и запрещает больницам отказывать в абортах из религиозных соображений, назначено на 8 августа.