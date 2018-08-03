В российских регионах ввели мораторий на аборты. Минздрав утверждает, что не запрещал их
В Приморском крае, Якутии и Рязанской области временно запретили аборты в рамках акции «Подари мне жизнь!» Ее уже несколько лет проводит Фонд социально-культурных инициатив во главе со Светланой Медведевой, женой премьер-министра России Дмитрия Медведева.
Как сообщает газета «Коммерсант», в Приморском крае запрет действовал с 31 июля по 3 августа. В Рязанской области он был введен на период с 9 по 15 июля.
В Якутии, по данным газеты, руководство регионального министерства здравоохранения «намерено опробовать форму запрета в новом перинатальном центре». Ранее в рамках акции проводилась только просветительская работа, но она «не приносит желаемого результата», сообщил источник «Коммерсанта» в министерстве.
В Фонде социально-культурных инициатив заявили, что борются с абортами, но не запрещают их. Минздрав России заявил, что поддерживает акцию «Подари мне жизнь!», но не рекомендовал регионам вводить мораторий на аборты.
Президент Лиги защиты пациентов Александр Саверский назвал инициативу «нецивилизованной». «Это, конечно, неправильно, — говорит президент Российского общества акушеров-гинекологов Владимир Серов.— Аборт у нас разрешается делать до 12 недель беременности. А если женщина обратилась в 12, то в 13 недель аборт уже делать поздно, здесь есть определенный риск, операция уже может иметь больше осложнений».