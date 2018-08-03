В российских регионах ввели мораторий на аборты. Минздрав утверждает, что не запрещал их

В Приморском крае, Якутии и Рязанской области временно запретили аборты в рамках акции «Подари мне жизнь!» Ее уже несколько лет проводит Фонд социально-культурных инициатив во главе со Светланой Медведевой, женой премьер-министра России Дмитрия Медведева.

Как сообщает газета «Коммерсант», в Приморском крае запрет действовал с 31 июля по 3 августа. В Рязанской области он был введен на период с 9 по 15 июля.

В Якутии, по данным газеты, руководство регионального министерства здравоохранения «намерено опробовать форму запрета в новом перинатальном центре». Ранее в рамках акции проводилась только просветительская работа, но она «не приносит желаемого результата», сообщил источник «Коммерсанта» в министерстве.

В Фонде социально-культурных инициатив заявили, что борются с абортами, но не запрещают их. Минздрав России заявил, что поддерживает акцию «Подари мне жизнь!», но не рекомендовал регионам вводить мораторий на аборты.