В Ярославской области на день запретили аборты «в память о младенцах, убиенных царем Иродом». Это правда?

Ярославская митрополия сообщила, что в течение всего 11 января медицинские учреждения региона откажутся от проведения абортов «в память о младенцах, убиенных царем Иродом». Инициативу, по сообщению епархии, поддержал департамент здравоохранения Ярославской области. Представители ведомства при этом отмечают, что речь шла не о запрете абортов, а только о рекомендации медучреждениям отказаться от прерываний беременности на день, причем она не касалась экстренных абортов. Таким образом чиновники надеялись привлечь внимание общественности к проблеме абортов. «Медуза» рассказывает, что происходит в Ярославле.

10 января Ярославская православная митрополия сообщила, что 11 января в бюджетных медицинских учреждениях области будет запрещено проведение абортов. Инициаторами акции выступили Ярославская епархия и региональный департамент здравоохранения. В сообщении, опубликованном на сайте митрополии и подписанном пресс-службой епархии, также говорится о проведении 11 января в больницах области «мероприятий по противодействию убийству младенцев в утробе материи [и] защите ценности материнства». Акция приурочена «к памяти Вифлеемских младенцев, убиенных царем Иродом, желавшим погубить родившегося Богомладенца» (событие упоминается в Евангелие от Матфея и более поздних христианских трудах). В Ярославской епархии «Медузе» отказались комментировать сообщение.

Департамент здравоохранения Ярославской области рекомендовал не проводить аборты 11 января, но не запрещал их, сообщила «Медузе» специалист по связям с общественностью ведомства Евгения Закружная. «Мы направили письма в рамках рекомендации с просьбой поддержать инициативу епархии и рассмотреть возможность отказа от проведения плановых абортов [11 января]», — сказала Закружная. Она отметила, что абортов по медицинским показаниям рекомендация не касается, а «экстренное проведение аборта, если оно необходимо, проводится».

Решение поддержать акцию она объяснила хорошими отношениями с епархией, а также борьбой за уменьшение количества абортов. Закружная отметила, что недоумевает из-за негативного общественного резонанса по поводу акции. Какое количество медучреждений согласилось поддержать акцию, в департаменте не знают. В разговоре с «Медиазоной» представители департамента сказали, что некоторые медучреждения региона «вообще отказались делать аборты — они работают в районах, где развита православная церковь, они работают с ней».

Правительство Ярославской области трижды в год рекомендует медучреждениям на сутки отказаться от проведения абортов. Как сообщила «Медузе» начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям департамента здравоохранения Ярославской области Наталья Олендарь, подобные акции проводятся не только 11 января, но еще и в День защиты детей (1 июня) и в рамках мероприятия «Подари мне жизнь» (акция проходит в разные дни), которое курирует жена премьер-министра РФ Светлана Медведева. Первый раз акция прошла в 2012 году. «У нас ни одной жалобы [от населения] за это время не было», — отметила Олендарь.

Она добавила, что аборты по медицинским показаниям проводятся и в дни акции; кроме того, проведение планового аборта также возможно, «если женщина не может в другие дни». Смысл акции, по словам Олендарь, заключается в привлечении общественности к проблеме сохранения беременности: «У женщины будет время подумать, идти ли на такой шаг. Может, мы ей сохраним радость материнства!»

Проведение аборта входит в перечень медицинских услуг, оплачиваемых из фонда обязательного медицинского страхования. В федеральном законе № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» говорится, что прерывание беременности по желанию женщины проводится при сроке беременности до 12 недель. По социальным показаниям (с 2012-го таким показанием является беременность в результате доказанного изнасилования) — до 22 недель. По медицинским показаниям — независимо от срока беременности. В департаменте здравоохранения Ярославской области не считают, что акция каким-либо образом нарушает закон.