Новые санкции США затронут продукцию двойного назначения и технологии для нефтегазовой отрасли

Санкции, которые США намерены ввести в отношении России, будут распространяться на экспорт продукции двойного назначения, на поставки лазеров и сенсоров, а также на технологии для добычи нефти и газа. Об этом сообщил Reuters высокопоставленный источник в Госдепартаменте США.

Собеседник агентства также подчеркнул, что санкции не будут напрямую распространяться на «Аэрофлот». При этом он не исключил, что ограничительные меры могут косвенно затронуть авиаперевозчика, если он захочет приобрести какую-то продукцию, экспорт которой подпадет под санкции.