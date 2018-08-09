Новые санкции США затронут продукцию двойного назначения и технологии для нефтегазовой отрасли
Санкции, которые США намерены ввести в отношении России, будут распространяться на экспорт продукции двойного назначения, на поставки лазеров и сенсоров, а также на технологии для добычи нефти и газа. Об этом сообщил Reuters высокопоставленный источник в Госдепартаменте США.
Собеседник агентства также подчеркнул, что санкции не будут напрямую распространяться на «Аэрофлот». При этом он не исключил, что ограничительные меры могут косвенно затронуть авиаперевозчика, если он захочет приобрести какую-то продукцию, экспорт которой подпадет под санкции.
Госдепартамент США 8 августа объявил, что с 22 августа вступят в силу новые санкции в отношении России, вводимые из-за отравления Скрипалей. Какие именно ограничительные меры будут введены, ведомство не уточнило.
Американские СМИ, в свою очередь, сообщили, что если Россия не предоставит доказательств неприменения химического оружия, то санкции будут ужесточены, в частности, могут быть запрещены полеты «Аэрофлота» в США.
8 августа акции «Аэрофлота» на Московской бирже резко подешевели, снижение котировок ценных бумаг авиаперевозчика продолжилось и 9 августа. Также в ожидании новых санкций снизился курс российского рубля.