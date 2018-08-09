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Акции «Аэрофлота» на Московской бирже упали на 8% из-за возможных санкций США. Курс доллара превысил 66 рублей

Московская биржа
07:26, 9 августа 2018
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Ценные бумаги авиакомпании «Аэрофлот» в первые минуты после открытия торгов на Московской бирже подешевели на 8%, до 103 рублей за акцию.

Котировки акций российского авиаперевозчика снижаются после того, как Госдепартамент США объявил о планах ввести новые санкции в отношении России из-за отравления Скрипалей. Предполагается, что санкции, в числе прочего, могут включать в себя запрет на полеты в США «Аэрофлота».

Из-за ожидаемых новых санкций США продолжает снижаться и курс российского рубля. Курс доллара США утром 9 августа на Московской бирже превысил отметку в 66 рублей, впервые с середины ноября 2016 года. По состоянию на 10:07 мск, американская валюта торговалась по 66,56 рубля, подорожав по сравнению с закрытием торгов более чем на 1 рубль.

Также более чем на 1 рубль вырос курс и единой европейской валюты. Евро на бирже в первые минуты торгов стоил 77,26 рубля, преодолев отметку в 77 рублей впервые с середины апреля.

Госдепартамент США 8 августа объявил о введении новых санкций в отношении России. Ограничительные меры вступят в силу 22 августа. Какие именно санкции будут наложены на Россию, официально пока не объявлено.
По данным американских СМИ, новые санкции будут касаться запрета на продажу России технологий и продукции двойного назначения. Если же Россия не предоставит гарантии неприменения химического оружия, то санкции будут ужесточены, в частности, могут быть запрещены полеты «Аэрофлота» в США.

США ужесточают санкции в отношении России

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