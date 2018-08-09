Акции «Аэрофлота» на Московской бирже упали на 8% из-за возможных санкций США. Курс доллара превысил 66 рублей

Ценные бумаги авиакомпании «Аэрофлот» в первые минуты после открытия торгов на Московской бирже подешевели на 8%, до 103 рублей за акцию.

Котировки акций российского авиаперевозчика снижаются после того, как Госдепартамент США объявил о планах ввести новые санкции в отношении России . Предполагается, что санкции, в числе прочего, могут включать в себя запрет на полеты в США «Аэрофлота».

Из-за ожидаемых новых санкций США продолжает снижаться и курс российского рубля. Курс доллара США утром 9 августа на Московской бирже превысил отметку в 66 рублей, впервые с середины ноября 2016 года. По состоянию на 10:07 мск, американская валюта торговалась по 66,56 рубля, подорожав по сравнению с закрытием торгов более чем на 1 рубль.

Также более чем на 1 рубль вырос курс и единой европейской валюты. Евро на бирже в первые минуты торгов стоил 77,26 рубля, преодолев отметку в 77 рублей впервые с середины апреля.