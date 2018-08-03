Американские сенаторы внесли законопроект «О защите от агрессии Кремля». Они хотят оценить состояние Путина и проверить, спонсирует ли Россия терроризм

Группа американских сенаторов внесла законопроект о против России, который называется «Акт о защите американской безопасности от агрессии Кремля». Один из авторов, республиканец Линдси Грэм, объяснил инициативу тем, что «действующий санкционный режим не остановил Россию от ». Законопроект представили трое демократов и трое республиканцев, в том числе сенатор Джон Маккейн.

Вот некоторые положения законопроекта:

Введение санкций против операций с новыми российскими гособлигациями; запрет на инвестиции в финансируемые Россией энергетические проекты; запрет для американских граждан на участие в некоторых нефтяных проектах России.

Проведение Госдепартаментом оценки соответствия России определению .

Оценка состояния и активов президента России Владимира Путина.

Санкции против «политиков, олигархов, родственников и других людей, которые прямо или косвенно способствуют незаконным и коррупционным действиям в интересах Владимира Путина».

Санкции против «любого человека в России», имеющего возможности для поддержки вредоносной деятельности в компьютерной сфере.

Ужесточение наказаний за атаки на критическую инфраструктуру в США, в том числе электросети и объекты избирательной системы.

Создание национального центра по борьбе с гибридными угрозами для ответа на «российскую дезинформацию и другие угрозы со стороны РФ».

Поставка излишек американского военного имущества в страны НАТО, чтобы снизить их зависимость от вооружений из России, а также запрет на выход США из НАТО без поддержки двух третей сенаторов.

«Наша цель — изменить статус-кво и наложить на Россию сокрушительные санкции, пока Путин не прекратит вмешиваться в выборный процесс в США, не остановит кибератаки на американскую инфраструктуру, не уйдет из Украины и не перестанет пытаться посеять хаос в Сирии», — заявил сенатор Грэм. По его мнению, предлагаемые санкции должны нанести России более серьезный ущерб, чем предыдущие. Для вступления в силу законопроект должен быть одобрен Сенатом и Палатой представителей Конгресса, а также подписан президентом США.

2 августа о продолжении попыток России вмешаться в американские выборы заявили на пресс-конференции в Вашингтоне и руководители американских спецслужб. Директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что Россия «пыталась вмешаться в выборы в прошлый раз и продолжает заниматься этим и сегодня» — в том числе через влияние на общественное мнение. Директор национальной разведки Дэн Коутс заявил, что спецслужбы продолжают наблюдать попытки России «ослабить и разделить США». «Россия пытается повлиять на выборы множеством способов — через СМИ, соцсети, ботов, нанятых деятелей», — заявил Коутс.

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Хельсинки с американским президентом Дональдом Трампом в очередной раз заявил, что Россия не вмешивалась и не собирается вмешиваться в дела США, в том числе в выборы. Президент США тогда же заявил, что доверят как Путину, так и американским спецслужбам, обвиняющим во вмешательстве Россию. Позже он заявил, что принимает выводы спецслужб.