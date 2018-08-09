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МИД пообещал «зеркальный» ответ на новые американские санкции

РИА Новости
14:22, 9 августа 2018
Надежный источник

Россия даст «зеркальный» ответ на новые американские санкции, объявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы, к сожалению, вынуждены действовать адекватно. Это можно называть зеркально, симметрично, как угодно», — сказала Захарова.

Такие ответные меры, добавила она, уже были приняты в отношении Великобритании, выславшей российских дипломатов из-за дела об отравлении Скрипалей.

Госдепартамент США объявил, что новые санкции в отношении России из-за причастности к отравлению Скрипалей вступят в силу 22 августа. О каких именно ограничительных мерах идет речь, внешнеполитическое ведомство официально не уточнило.
По данным источника Reuters в Госдепартаменте, новые санкции США затронут продукцию двойного назначения и технологии для нефтегазовой отрасли.

Новые санкции США

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