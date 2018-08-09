МИД пообещал «зеркальный» ответ на новые американские санкции
Россия даст «зеркальный» ответ на новые американские санкции, объявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Мы, к сожалению, вынуждены действовать адекватно. Это можно называть зеркально, симметрично, как угодно», — сказала Захарова.
Такие ответные меры, добавила она, уже были приняты в отношении Великобритании, выславшей российских дипломатов из-за дела об отравлении Скрипалей.
Госдепартамент США объявил, что новые санкции в отношении России из-за причастности к отравлению Скрипалей вступят в силу 22 августа. О каких именно ограничительных мерах идет речь, внешнеполитическое ведомство официально не уточнило.
По данным источника Reuters в Госдепартаменте, новые санкции США затронут продукцию двойного назначения и технологии для нефтегазовой отрасли.