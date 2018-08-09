МИД пообещал «зеркальный» ответ на новые американские санкции

Россия даст «зеркальный» ответ на новые американские санкции, объявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы, к сожалению, вынуждены действовать адекватно. Это можно называть зеркально, симметрично, как угодно», — сказала Захарова.

Такие ответные меры, добавила она, уже были приняты в отношении Великобритании, выславшей российских дипломатов из-за дела .