23 российских дипломата покинули Великобританию. Их выслали после отравления Скрипалей

Дипломаты отправились в Москву самолетом Ил-96 с бортовым номером RA-96023 . Этот лайнер фигурирует в материалах дела о контрабанде кокаина из Аргентины в Россию.

Из Великобритании улетели 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов после того, как Россия отказалась ответить на вопросы Лондона об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. Мэй заявила, что британские власти высылают только тех дипломатов, которые, по их данным, работают на российскую разведку.

Российский МИД в ответ объявил о высылке 23 британских дипломатов, закрытии генконсульства Великобритании в Санкт-Петербурге и остановке деятельности Британского совета в России.

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль в 2006 году был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки, а через четыре года передан Великобритании в рамках «обмена шпионами». 4 марта Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в английском городе Солсбери. Британские власти заявили, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое разрабатывалось в СССР. Мэй обвинила в причастности к отравлению Россию.

МИД заявил, что Россия не имеет отношения к делу Скрипаля и что отравляющие вещества класса «Новичок» не разрабатывались на территории страны. По версии российских властей, источником яда, которым отравили Скрипалей, могла стать сама Великобритания, поскольку западные страны вели разработки «Новичка».