23 российских дипломата покинули Великобританию. Их выслали после отравления Скрипалей

Sky News
16:06, 20 марта 2018
Надежный источник

Российские дипломаты, высланные правительством Великобритании после отравления Сергея и Юлии Скрипалей, покинули страну.

Из Великобритании улетели 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи.

Дипломаты отправились в Москву самолетом Ил-96 с бортовым номером RA-96023. Этот лайнер фигурирует в материалах дела о контрабанде кокаина из Аргентины в Россию.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов после того, как Россия отказалась ответить на вопросы Лондона об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. Мэй заявила, что британские власти высылают только тех дипломатов, которые, по их данным, работают на российскую разведку.
Российский МИД в ответ объявил о высылке 23 британских дипломатов, закрытии генконсульства Великобритании в Санкт-Петербурге и остановке деятельности Британского совета в России.
Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль в 2006 году был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки, а через четыре года передан Великобритании в рамках «обмена шпионами». 4 марта Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в английском городе Солсбери. Британские власти заявили, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое разрабатывалось в СССР. Мэй обвинила в причастности к отравлению Россию.
МИД заявил, что Россия не имеет отношения к делу Скрипаля и что отравляющие вещества класса «Новичок» не разрабатывались на территории страны. По версии российских властей, источником яда, которым отравили Скрипалей, могла стать сама Великобритания, поскольку западные страны вели разработки «Новичка».

Дело Сергея Скрипаля

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