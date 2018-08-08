ФСИН: фигурантки дела «Нового величия» не нуждаются в экстренной медпомощи. Накануне мать Марии Дубовик рассказала о найденной у нее опухоли

Фигурантки дела 18-летняя Анна Павликова и 19-летняя Мария Дубовик не нуждаются в экстренной медицинской помощи, сообщило московское управление ФСИН.

Сейчас Павликова и Дубовик находятся на «плановом обследовании» в медсанчасти № 77 (расположена в СИЗО «Матросская тишина»), их состояние оценивается как удовлетворительное, заявили в управлении.