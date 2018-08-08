ФСИН: фигурантки дела «Нового величия» не нуждаются в экстренной медпомощи. Накануне мать Марии Дубовик рассказала о найденной у нее опухоли
Фигурантки дела «Нового величия» 18-летняя Анна Павликова и 19-летняя Мария Дубовик не нуждаются в экстренной медицинской помощи, сообщило московское управление ФСИН.
Сейчас Павликова и Дубовик находятся на «плановом обследовании» в медсанчасти № 77 (расположена в СИЗО «Матросская тишина»), их состояние оценивается как удовлетворительное, заявили в управлении.
«На 7 августа их состояние здоровья оценивается как удовлетворительное, в экстренной медицинской помощи [они] не нуждаются», — отметили в УФСИН.
6 августа мать Марии Дубовик рассказала о ряде проблем со здоровьем у дочери, в том числе об обнаруженной у нее «опухоли непонятного происхождения». Анну Павликову госпитализировали в июле после четырех месяцев в СИЗО.
Уполномоченная по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова, а также глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов призывали освободить Марию Дубовик и Анну Павликову из СИЗО и отправить их под домашний арест.