Заключенного Евгения Макарова, которого пытали в ярославской колонии, отправили в ШИЗО

По мнению правозащитников, администрация колонии сознательно использует тюремную субкультуру для того, чтобы оказывать давление на Макарова.

Заключенного Евгения Макарова отправили в ШИЗО ярославской колонии № 8 за отказ мыть унитаз под видеозапись, сообщил фонд «Общественный вердикт».

По неформальным тюремным нормам уборка отхожего места по принуждению сотрудников администрации и, тем более, под видеозапись, приводит к потере уважения со стороны других заключенных. Унижение вынудило Макарова отказаться. Это стало формальным поводом для назначения дисциплинарного наказания — ШИЗО.

Опубликованная в середине июля видеозапись, где сотрудники колонии ИК-1 в Ярославской области пытают Макарова, получила широкую известность и привела к возбуждению уголовного дела против участвовавших в пытках сотрудников. После этого аналогичные дела начали расследоваться и в других регионах.

После появления видеозаписи Макаров был переведен из ИК-1 в ИК-8.