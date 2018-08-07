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Заключенного Евгения Макарова, которого пытали в ярославской колонии, отправили в ШИЗО

Фонд «Общественный вердикт»
12:01, 7 августа 2018
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Заключенного Евгения Макарова отправили в ШИЗО ярославской колонии № 8 за отказ мыть унитаз под видеозапись, сообщил фонд «Общественный вердикт».

По мнению правозащитников, администрация колонии сознательно использует тюремную субкультуру для того, чтобы оказывать давление на Макарова.

По неформальным тюремным нормам уборка отхожего места по принуждению сотрудников администрации и, тем более, под видеозапись, приводит к потере уважения со стороны других заключенных. Унижение вынудило Макарова отказаться. Это стало формальным поводом для назначения дисциплинарного наказания — ШИЗО.

Фонд «Общественный вердикт»
Опубликованная в середине июля видеозапись, где сотрудники колонии ИК-1 в Ярославской области пытают Макарова, получила широкую известность и привела к возбуждению уголовного дела против участвовавших в пытках сотрудников. После этого аналогичные дела начали расследоваться и в других регионах.
После появления видеозаписи Макаров был переведен из ИК-1 в ИК-8.

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