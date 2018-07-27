Алтайских полицейских отправили в колонию за пытки электрошокером

Суд в Алтайском крае признал виновными в превышении должностных полномочий двух полицейских, применявших насилие к задержанным и выбивавшим из них показания с помощью электрошокера.

36-летний заместитель начальника и 33-летний оперуполномоченный отделения полиции по Третьяковскому району МО МВД России «Змеиногорский» (их имена не называются) были приговорены к семи и шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Осужденные также лишены специальных званий, а также права занимать должности в правоохранительных органах сроком на два года.

По данным краевого СК, в октябре 2015 года полицейские при допросе избили трех подозреваемых в краже мешка с зерном с фермы, а также применили к ним специальные средства — электрошокер, противогаз и наручники. После получения признательных показаний сотрудники полиции продолжали издевательства над задержанными, требуя от них признания в совершении других аналогичных преступлений, добавили в Следственном комитете.