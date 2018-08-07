США, Великобритания, Канада и страны Балтии опубликовали заявление о «российском вторжении в Грузию»
Неофициальная «группа друзей Грузии» в ОБСЕ опубликовала заявление к «10-летию российского военного вторжения в Грузию».
Авторы заявления призвали Россию отказаться от признания независимости Южной Осетии и Абхазии и «вывести свои войска с оккупированных территорий Грузии». Текст подписали США, Великобритания, Канада, Латвия, Литва, Эстония, Чехия, Польша, Румыния, Швеция и Украина.
The Group of Friends of Georgia at OSCE 🇨🇦🇨🇿🇪🇪🇱🇻🇱🇹🇵🇱🇷🇴🇸🇪🇺🇦🇬🇧🇺🇸issued a joint statement to mark ten years since the Russian military invasion of Georgia in August, 2008— Geo-Mission-Vienna (@Vienna_Emb) August 7, 2018
Read the full Text: https://t.co/4bv2UC7XlP
#10YearsSince2008War pic.twitter.com/3l7QxkJ9o3
«Спустя десять лет после российского военного вторжения в Грузию нас по-прежнему очень беспокоит продолжающаяся оккупация грузинских территорий. Мы подчеркиваем необходимость мирного разрешения конфликта на основе полного уважения к Хартии ООН, Хельсинкским соглашениям и фундаментальным нормам и принципам международного права» (англ. яз.).