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США, Великобритания, Канада и страны Балтии опубликовали заявление о «российском вторжении в Грузию»

Миссия США при ОБСЕ
18:59, 7 августа 2018
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Неофициальная «группа друзей Грузии» в ОБСЕ опубликовала заявление к «10-летию российского военного вторжения в Грузию».

Авторы заявления призвали Россию отказаться от признания независимости Южной Осетии и Абхазии и «вывести свои войска с оккупированных территорий Грузии». Текст подписали США, Великобритания, Канада, Латвия, Литва, Эстония, Чехия, Польша, Румыния, Швеция и Украина.

Министры иностранных дел членов «Группы друзей Грузии» выступают в связи с 10-летием войны между Россией и Грузией.

«Спустя десять лет после российского военного вторжения в Грузию нас по-прежнему очень беспокоит продолжающаяся оккупация грузинских территорий. Мы подчеркиваем необходимость мирного разрешения конфликта на основе полного уважения к Хартии ООН, Хельсинкским соглашениям и фундаментальным нормам и принципам международного права» (англ. яз.).

Миссия США при ОБСЕ
Почти 10 лет назад, 8 августа 2008 года российские вооруженные силы вступили в конфликт с Грузией на стороне Абхазии и Южной Осетии. В ходе военных действий, которые продолжались несколько дней, российские войска выбили грузинских военных с территории республик и продвинулись вглубь Грузии, остановившись в 80 километрах от Тбилиси. Вскоре после войны РФ признала независимость Абхазии и Южной Осетии.

10 лет войне в Южной Осетии

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