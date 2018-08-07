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Мария Алехина и Дмитрий Энтео устроили акцию против пыток у здания ФСИН

Мария Алехина
07:29, 7 августа 2018
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Участница Pussy Riot Мария Алехина и лидер движения «Декоммунизация» Дмитрий Цорионов (Энтео) провели утром 7 августа акцию протеста возле здания ФСИН в центре Москвы.

Вместе с еще двумя активистами они вывесили на входе в приемную службы плакат «ФСИН = ГУЛАГ», а также фотографии заключенных, подвергшихся пыткам в исправительных колониях.

что такое тюремная система? это мясорубка, уничтожающая в человеке человека. сегодня мы пришли к приемной фсин с ...

Опубликовано Masha Alekhina Понедельник, 6 августа 2018 г.

Внезапно вышедший сотрудник сказал, чтобы мы подали все в письменной форме. Мы ответили, что именно в письменной все и подаем. Просто увеличили слова, чтоб их точно прочли. Сотрудник качал головой, отклеивал слова и бормотал про ненадлежащий порядок подачи.

Мария Алехина
В декабре 2017 года Марию Алехину приговорили к 40 часам обязательных работ за то, что в день 100-летия ВЧК она вышла к зданию ФСБ с плакатом «С днем рождения, палачи». В апреле 2018 года ее приговорили к еще 100 часам работ за то, что запускала самолетики у здания ФСБ в знак протеста против блокировки мессенджера Telegram.
20 июля «Новая газета» опубликовала видеозапись избиения заключенного Евгения Макарова в ярославской ИК-1, после чего 11 сотрудников ФСИН арестовали, а замначальника колонии отправили под домашний арест. Еще одно уголовное дело возбудили после того, как 22 июля в брянской ИК-6 погиб заключенный. На пытки также жаловались заключенные забайкальской колонии № 5.

Пытки в российских колониях

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