Мария Алехина и Дмитрий Энтео устроили акцию против пыток у здания ФСИН
Участница Pussy Riot Мария Алехина и лидер движения «Декоммунизация» Дмитрий Цорионов (Энтео) провели утром 7 августа акцию протеста возле здания ФСИН в центре Москвы.
Вместе с еще двумя активистами они вывесили на входе в приемную службы плакат «ФСИН = ГУЛАГ», а также фотографии заключенных, подвергшихся пыткам в исправительных колониях.
что такое тюремная система? это мясорубка, уничтожающая в человеке человека. сегодня мы пришли к приемной фсин с ...Опубликовано Masha Alekhina Понедельник, 6 августа 2018 г.
Внезапно вышедший сотрудник сказал, чтобы мы подали все в письменной форме. Мы ответили, что именно в письменной все и подаем. Просто увеличили слова, чтоб их точно прочли. Сотрудник качал головой, отклеивал слова и бормотал про ненадлежащий порядок подачи.