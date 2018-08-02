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Суд арестовал еще четырех фигурантов дела о пытках в ярославской колонии

Медиазона
09:13, 2 августа 2018
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Заволжский районный суд Ярославля отправил под арест еще четырех обвиняемых в пытках заключенного в местной исправительной колонии № 1.

Младшие инспекторы Алексей Андреев и Андрей Зыбин, сотрудник отдела безопасности Александр Морозов и начальник 4-го отпряда Алексей Микитюк арестованы до 20 сентября.

Ранее суд отправил под арест еще семерых фигурантов дела. Замначальника колонии Ивана Калашникова отпустили под домашний арест.
В общей сложности на видеозаписи пыток фигурируют 17 сотрудников колонии.
Уголовное дело возбуждено по статье о превышении полномочий с применением насилия (пункт «а» части 3 статьи 286 УК).

Пытки в российских колониях

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