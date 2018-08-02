Суд арестовал еще четырех фигурантов дела о пытках в ярославской колонии

Заволжский районный суд Ярославля отправил под арест еще четырех обвиняемых в в местной исправительной колонии № 1.

Младшие инспекторы Алексей Андреев и Андрей Зыбин, сотрудник отдела безопасности Александр Морозов и начальник 4-го отпряда Алексей Микитюк арестованы до 20 сентября.