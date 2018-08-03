«„Погоны“ любят не только истязать, но и записывать это на видео». Бывший мэр Ярославля рассказал о пытках в колонии

Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов, осужденный за взятки, назвал пытки заключенных обыденным явлением, ежедневно происходящим в колониях и СИЗО по всей России. Об этом он написал в письме, которое было передано из колонии в редакцию ярославского издания 76.ru.

В письме Урлашов прокомментировал скандал с обнародованием видео пыток заключенного ярославской ИК-1 Евгения Макарова и рассказал о других случаях избиений осужденных. «Бьют жестко дубинками, кулаками, ногами. Заставляют сидеть на корточках по 4–8 часов вне зависимости от возраста и состояния здоровья», — цитирует издание письмо бывшего мэра.

По словам Урлашова, в ярославском СИЗО № 1 («Коровники») еще в 2016 году были созданы так называемые «пресс-хаты», где у подследственных под пытками выбивали признательные показания. Как уверяет автор письма, людей там не только били, но и насиловали.

Обновление. Информированный источник «Интерфакса» заявил, что поступившее во ФСИН письмо, авторство которого приписывают Урлашову, на самом деле является анонимным.