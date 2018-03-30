Осужденный за взятки бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов попросил о помиловании

Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов, осужденный за получение взяток, написал прошение о помиловании в адрес президента России Владимира Путина. Об этом «Коммерсанту» сообщил уполномоченный по правам человека в Ярославской области, член региональной комиссии по вопросам помилования Сергей Бабуркин.

Прошение должна рассмотреть администрация колонии № 2 в Рыбинске, где содержится Урлашов; после этого его направят в комиссию по вопросам помилования. По словам Бабуркина, комиссия может рассмотреть прошение в апреле-мае.

После рассмотрения комиссией прошение Урлашова должен утвердить губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Если он его поддержит, прошение направят в администрацию президента.

Признал ли Урлашов вину, Бабуркин не знает.