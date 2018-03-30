Осужденный за взятки бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов попросил о помиловании

Коммерсант
16:00, 30 марта 2018
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Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов, осужденный за получение взяток, написал прошение о помиловании в адрес президента России Владимира Путина. Об этом «Коммерсанту» сообщил уполномоченный по правам человека в Ярославской области, член региональной комиссии по вопросам помилования Сергей Бабуркин.

Прошение должна рассмотреть администрация колонии № 2 в Рыбинске, где содержится Урлашов; после этого его направят в комиссию по вопросам помилования. По словам Бабуркина, комиссия может рассмотреть прошение в апреле-мае.

После рассмотрения комиссией прошение Урлашова должен утвердить губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Если он его поддержит, прошение направят в администрацию президента.

Признал ли Урлашов вину, Бабуркин не знает.

Евгений Урлашов выиграл выборы мэра Ярославля в 2012 году с результатом почти в 70% голосов. Он обошел кандидата-единороса Якова Якушева, который в то время исполнял обязанности мэра. Сам Урлашов баллотировался от «Гражданской платформы» и во время выборов критиковал «Единую Россию», членом которой был до 2011 года.
Летом 2013 года Урлашова задержали по подозрению в получении взяток. По версии следствия, он вымогал «откаты» при дорожном строительстве и требовал деньги за содействие в передаче акций подконтрольной мэрии Ярославля компании. В 2016 году Урлашова приговорили к 12 годам 6 месяцам колонии и штрафу в 60 миллионов рублей.
Урлашов не признал вину. Он называл дело против себя «политическим заказом».

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