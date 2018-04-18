Марии Алехиной и Энтео дали по 100 часов обязательных работ за участие в акции против блокировки Telegram

Алехину судили по административной статье об организации массового пребывания граждан в общественных местах, не являющегося публичным мероприятием. Вместе с ней в суде находится Дмитрий Цорионов (Энтео), который также был задержан на акции около ФСБ.

Мещанский суд Москвы назначил 100 часов обязательных работ Марии Алехиной, задержанной на акции против блокировки Telegram около здания ФСБ на Лубянке.

«По сути сейчас ФСБ является той организацией, которая владеет и судом, и Роскомнадзором, и в принципе контролирует жизнь граждан в нашей стране. Я не считаю, что это правильно», — сказала Алехина журналистам после заседания.

Акция в защиту Telegram прошла на Лубянке 16 апреля. Ее участники запускали разноцветные самолетики в сторону здания ФСБ. Были задержаны 12 человек. Полиция утверждает, что они мешали проходу граждан.

Мария Алехина и Дмитрий Цорионов провели в полиции почти двое суток. 17 апреля двух участниц акции оштрафовали на 10 и на 20 тысяч рублей, еще восемь человек были освобождены с обязательством явиться в суд.

Акция на Лубянке состоялась в день, когда российские провайдеры начали блокировать доступ к Telegram. Соответствующее решение было принято судом из-за того, что мессенджер отказался передать ФСБ ключи шифрования переписки пользователей.