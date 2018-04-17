Суд оштрафовал двух участниц акции против блокировки Telegram

Обновление. Еще одна участница акции на Лубянской площади Алина Музыченко была оштрафована на 20 тысяч рублей.

Суд оштрафовал на 10 тысяч рублей одну из участниц акции против блокировки Telegram на Лубянской площади Юлию Костенко.

Костенко пояснила в суде, что увидела акцию против блокировки Telegram во время прогулки и решила присоединиться к ее участникам.

На Костенко составили административный протокол по статье об организации массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, не являющегося публичным мероприятием.