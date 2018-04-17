Суд оштрафовал двух участниц акции против блокировки Telegram

Медиазона
12:02, 17 апреля 2018
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Обновление. Еще одна участница акции на Лубянской площади Алина Музыченко была оштрафована на 20 тысяч рублей.

Суд оштрафовал на 10 тысяч рублей одну из участниц акции против блокировки Telegram на Лубянской площади Юлию Костенко.

Костенко пояснила в суде, что увидела акцию против блокировки Telegram во время прогулки и решила присоединиться к ее участникам.

На Костенко составили административный протокол по статье об организации массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, не являющегося публичным мероприятием.

«У здания ФСБ я увидела группу людей, которые запускали цветные бумажные самолетики. Я поинтересовалась у одного из участников, что происходит. Мне сказали, что это акция в защиту свободы в интернете. Я тоже сделала самолетик и бросила его в здание. Я не знала, что мои действия противозаконны и повлекут какие-либо санкции», — заявила Костенко.

Медиазона
На Лубянской площади в Москве 16 апреля прошла акция в защиту мессенджера Telegram. Ее участники бросали бумажные самолетики в здание ФСБ.
Полиция задержала 13 участников акции, среди них оказались Мария Алехина и Дмитрий Цорионов (Энтео). На задержанных составили административные протоколы, их оставили на ночь в ОВД Мещанское.
Роскомнадзор 16 апреля заблокировал в России мессенджер Telegram. Решение об этом было принято судом после отказа Telegram передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей.

Блокировка Telegram

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