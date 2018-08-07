Кандидат в Конгресс США обвинила российских хакеров в атаках на свой сайт
Кандидат в Конгресс США от Демократической партии Табита Иснер заявила, что российские хакеры пытались взломать ее предвыборный сайт.
По ее словам, в течение двух дней в июле на сайт были совершены более 1400 атак, большинство из которых осуществлялись с российских IP-адресов. Об атаках Иснер рассказала хостинговая компания, заметившая увеличение трафика на сайт.
Иснер сообщила о попытках взлома ее предвыборного сайта ФБР.
Ранее об атаках со стороны хакеров заявили сенаторы США от Демократической партии Джина Шахин и Клер Маккаскилл. Шахин сказала, что не знает, кто стоит за атаками, Маккаскил заявила о причастности к ним российских хакеров.
В ноябре в США пройдут выборы в Конгресс и губернаторские выборы в ряде штатов. В июле Microsoft заявил, что зафиксировала попытку «хакеров из ГРУ» совершить кибератаки против трех кандидатов. Позже Facebook сообщил, что удалил из фейсбука и инстаграма 32 аккаунта, которые могли быть связаны с кампанией по вмешательству в выборы 2018 года.