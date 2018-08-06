Орхана Джемаля похоронят 7 августа
Обновление. Кирилл Радченко будет похоронен 7 августа на Булатниковском кладбище.
Журналиста Орхана Джемаля, погибшего в Центральноафриканской республике, похоронят в Москве 7 августа, сообщил журналист Максим Шевченко.
Джемаль будет похоронен на Хованском кладбище.
«Завтра, если ничего экстраординарного не случится, сначала в Соборной мечети будет проведен соответствующий исламский обряд — джаназа, на котором могут присутствовать все желающие, не только мусульмане, соответствующим образом одетые. Это будет в районе часа дня», — сказал Шевченко.
Тела погибших в ЦАР Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко были доставлены в Москву 5 августа. Во время перевозки были утеряны их документы, что могло задержать проведение похорон. 6 августа в МИД РФ заявили, что документы уже восстановлены.
Александра Расторгуева похоронят 7 августа на Троекуровском кладбище.