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Орхана Джемаля похоронят 7 августа

Интерфакс
13:43, 6 августа 2018
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Обновление. Кирилл Радченко будет похоронен 7 августа на Булатниковском кладбище.

Журналиста Орхана Джемаля, погибшего в Центральноафриканской республике, похоронят в Москве 7 августа, сообщил журналист Максим Шевченко.

Джемаль будет похоронен на Хованском кладбище.

«Завтра, если ничего экстраординарного не случится, сначала в Соборной мечети будет проведен соответствующий исламский обряд — джаназа, на котором могут присутствовать все желающие, не только мусульмане, соответствующим образом одетые. Это будет в районе часа дня», — сказал Шевченко.

Интерфакс
Тела погибших в ЦАР Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко были доставлены в Москву 5 августа. Во время перевозки были утеряны их документы, что могло задержать проведение похорон. 6 августа в МИД РФ заявили, что документы уже восстановлены. 
Александра Расторгуева похоронят 7 августа на Троекуровском кладбище.

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