Александра Расторгуева похоронят 7 августа в Москве

Режиссер Александр Расторгуев, погибший в Центральной Африке вместе с журналистами Орханом Джемалем и Кириллом Радченко, будет похоронен 7 августа на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщил друг и коллега покойного Павел Костомаров.

Отпевание начнется в 13:00 в храме Космы и Дамиана (адрес: г. Москва, Столешников пер. 2). Прощание пройдет в 16:30 в большом ритуальном зале Троекуровского кладбища (адрес: г. Москва, ул. Рябиновая, д. 24).

Журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко были убиты в ЦАР 30 июля, по одной из версий, с целью ограбления. Журналисты находились в Центральной Африке для съемок фильма о наемниках из ЧВК «Вагнер».