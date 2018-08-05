Александра Расторгуева похоронят 7 августа в Москве
17:39, 5 августа 2018
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Режиссер Александр Расторгуев, погибший в Центральной Африке вместе с журналистами Орханом Джемалем и Кириллом Радченко, будет похоронен 7 августа на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщил друг и коллега покойного Павел Костомаров.
Отпевание начнется в 13:00 в храме Космы и Дамиана (адрес: г. Москва, Столешников пер. 2). Прощание пройдет в 16:30 в большом ритуальном зале Троекуровского кладбища (адрес: г. Москва, ул. Рябиновая, д. 24).
Журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко были убиты в ЦАР 30 июля, по одной из версий, с целью ограбления. Журналисты находились в Центральной Африке для съемок фильма о наемниках из ЧВК «Вагнер».
В ночь на 5 августа тела погибших были доставлены в Москву и переданы на судебно-медицинскую экспертизу. Ранее журналист Максим Шевченко сообщил, что при перевозке тел было утеряно заключение о смерти Орхана Джемаля. Это может затянуть процесс похорон. В пресс-службе Союза журналистов назвали предварительной датой похорон россиян 8 августа.
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