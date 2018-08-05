В 22:30 (по Москве) на ТВ-3 покажут фильм режиссера-документалиста Александра Расторгуева «Дикий, дикий пляж. Жар нежных». Режиссер Виталий Манский рассказывал об этом фильме «Медузе»: «„Дикий, дикий пляж“ — настоящий эпос русского бытия, абсолютная вершина документального кинематографа. Если бы Расторгуев снял только эту картину, этого было бы более чем достаточно для того, чтобы о нем говорить как о гении».

Перед фильмом на ТВ-3 покажут пятиминутное видео о самом Александре Расторгуеве, снятое Владленой Савенковой (компания «Амурские волны»). В этом ролике коллеги режиссера (режиссеры Виталий Манский, Павел Костомаров, Любовь Аркус, сценарист Сусанна Баранжиева) делятся своими воспоминаниями о работе с ним.

Вспоминаем Александра Расторгуева Телеканал ТВ-3

Александр Расторгуев, журналист Орхан Джемаль и оператор Кирилл Радченко были убиты в конце июля в Центральноафриканской республике. Они приехали туда снимать фильм о наемниках из российских частных компаний.

Поправка. Прежде в этом тексте говорилось, что короткий фильм об Александре Расторгуеве снял Александр Уржанов. Редакция приносит свои извинения за допущенную неточность.