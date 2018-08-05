«Мстительность тупых властей не знает предела». Максим Шевченко рассказал о потере заключения о смерти Орхана Джемаля

Родственникам погибшего в Центральной Африке журналиста Орхана Джемаля сообщили, что заключение о его смерти, подписанное консулом РФ в ЦАР, потеряно. Об этом в своем фейсбуке написал друг и коллега покойного Максим Шевченко.

«Мстительность тупых властей, не знавших, что делать с Орханом при жизни, не знает предела», — пишет журналист. По его словам, без этого документа Джемаля нельзя похоронить.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии к посту Шевченко предположила, что заключение о смерти было потеряно авиаперевозчиком. В эфире телеканала «Россия 1» она добавила, что в настоящее время МИД занимается восстановлением документов, утерянных при перевозке тел погибших в ЦАР российских журналистов.