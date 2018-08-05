Тела погибших в ЦАР журналистов доставлены в Россию

По данным Следственного комитета, в настоящее время тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу с целью установления причин гибели россиян.

Самолет авиакомпании Air France с телами трех российских журналистов, убитых в Центральной Африке, приземлился в ночь на 5 августа в московском аэропорту Шереметьево, сообщает «Интерфакс».

В настоящее время продолжается работа по выяснению всех обстоятельств этого преступления. Допрашиваются коллеги, знакомые погибших россиян и иные лица, которые могут располагать какими-либо сведениями в связи с расследованием указанного преступления.

Журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко были убиты 30 июля в Центральноафриканской республике, куда они приехали снимать фильм о наемниках из ЧВК «Вагнер». По одной из версий, на машину журналистов напали с целью ограбления.