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Тела погибших в ЦАР журналистов доставлены в Россию

Следственный комитет России
07:22, 5 августа 2018
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Самолет авиакомпании Air France с телами трех российских журналистов, убитых в Центральной Африке, приземлился в ночь на 5 августа в московском аэропорту Шереметьево, сообщает «Интерфакс».

По данным Следственного комитета, в настоящее время тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу с целью установления причин гибели россиян.

В рамках возбужденного уголовного дела следователи допросили родственников погибших.

В настоящее время продолжается работа по выяснению всех обстоятельств этого преступления. Допрашиваются коллеги, знакомые погибших россиян и иные лица, которые могут располагать какими-либо сведениями в связи с расследованием указанного преступления.

Следственный комитет России
Журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко были убиты 30 июля в Центральноафриканской республике, куда они приехали снимать фильм о наемниках из ЧВК «Вагнер». По одной из версий, на машину журналистов напали с целью ограбления.

Убийство россиян в ЦАР

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