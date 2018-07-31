РБК: интернет-компании не смогли исполнить «закон Яровой»

«Пока никто не начал хранение данных, так как не готовы последние уточняющие документы, которые будут разработаны Министерством цифрового развития, скорее всего, до конца лета. В этой ситуации нет ничего нового, так происходит со многими подобными законами, поэтому сейчас можно только ждать», — пояснил один из собеседников РБК.