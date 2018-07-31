РБК: интернет-компании не смогли исполнить «закон Яровой»
Интернет-компании пока не смогли приступить к реализации требований так называемого «закона Яровой», касающихся хранения и передачи данных, пишет РБК.
Соответствующие положения закона вступили в силу с 1 июля. Однако подзаконных актов, описывающих, как именно компании — организаторы распространения информации должны хранить данные и передавать их правоохранительным органам, до сих пор нет, сообщили изданию несколько источников на рынке.
«Пока никто не начал хранение данных, так как не готовы последние уточняющие документы, которые будут разработаны Министерством цифрового развития, скорее всего, до конца лета. В этой ситуации нет ничего нового, так происходит со многими подобными законами, поэтому сейчас можно только ждать», — пояснил один из собеседников РБК.