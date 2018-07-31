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РБК: интернет-компании не смогли исполнить «закон Яровой»

РБК
06:47, 31 июля 2018
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Интернет-компании пока не смогли приступить к реализации требований так называемого «закона Яровой», касающихся хранения и передачи данных, пишет РБК.

Соответствующие положения закона вступили в силу с 1 июля. Однако подзаконных актов, описывающих, как именно компании — организаторы распространения информации должны хранить данные и передавать их правоохранительным органам, до сих пор нет, сообщили изданию несколько источников на рынке.

«Пока никто не начал хранение данных, так как не готовы последние уточняющие документы, которые будут разработаны Министерством цифрового развития, скорее всего, до конца лета. В этой ситуации нет ничего нового, так происходит со многими подобными законами, поэтому сейчас можно только ждать», — пояснил один из собеседников РБК.

РБК
Пакет «антитеррористических» поправок, подготовленный депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым, был принят летом 2016 года. Он, в частности, предусматривает, что интернет-компании, внесенные в реестр организаторов распространения информации в сети интернет, тоже должны хранить весь пользовательский трафик в течение шести месяцев.
Во время обсуждения «пакета Яровой» в парламенте и после того, как закон был принят, некоторые интернет-компании пытались добиться изменения его параметров о хранении данных, указывая, в том числе, на связанные с этим огромные затраты.
В апреле правительство разрешило провайдерам хранить данные пользователей в течение 30 дней. Для операторов других видов связи и организаторов распространения информации в силе остался полугодовой срок хранения.

«Закон Яровой»

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