Правительство утвердило сроки хранения данных по «закону Яровой». Интернет-трафик пользователей будут хранить 30 дней, а не полгода

Официальный интернет-портал правовой информации
16:30, 19 апреля 2018
Надежный источник

Правительство России опубликовало постановление о правилах хранения данных операторами связи по «закону Яровой». 

Как следует из документа, провайдеры должны будут хранить сообщения пользователей в течение 30 дней — в постановлении сказано, что хранилища данных должны иметь емкость, равную объему сообщений операторов за этот срок. 

Срок начала хранения сообщений перенесен правительством с июля на октябрь 2018 года.

Операторы других видов связи, в том числе сотовой, должны будут хранить информацию полгода. Для них поправки в закон «О связи», как и планировалось ранее, вступят в силу с июля.

При этом постановление правительства никак не описывает правила для организаторов распространения информации — соцсетей и мессенджеров. По закону они в июле 2018 года также должны начать хранить все данные пользователей.

Операторов связи и провайдеров обязали хранить переписку и данные пользователей после принятия «антитеррористических» законов депутата Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова летом 2016 года. Закон вступает в силу 1 июля 2018 года.
Ранее в правительстве допускали, что срок хранения данных может быть сокращен с полугода до месяца. Также в правительстве решили привязать емкость систем хранения к фактическому объему переданных данных, а не к максимальной ширине каналов, как предполагалось ранее.

«Пакет Яровой»

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
новости

Петр Порошенко упрекнул киевских князей в том, что они основали Москву. Цитата

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы