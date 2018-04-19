Правительство утвердило сроки хранения данных по «закону Яровой». Интернет-трафик пользователей будут хранить 30 дней, а не полгода

Правительство России опубликовало постановление о правилах хранения данных операторами связи по «закону Яровой».

Как следует из документа, провайдеры должны будут хранить сообщения пользователей в течение 30 дней — в постановлении сказано, что хранилища данных должны иметь емкость, равную объему сообщений операторов за этот срок.

Срок начала хранения сообщений перенесен правительством с июля на октябрь 2018 года.

Операторы других видов связи, в том числе сотовой, должны будут хранить информацию полгода. Для них поправки в закон «О связи», как и планировалось ранее, вступят в силу с июля.

При этом постановление правительства никак не описывает правила для организаторов распространения информации — соцсетей и мессенджеров. По закону они в июле 2018 года также должны начать хранить все данные пользователей.