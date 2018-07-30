Госдума решила узнать, как за рубежом контролируют соцсети. Чтобы перенять опыт

Госдума объявила конкурс за четыре миллиона рублей на проведение исследования правового регулирования соцсетей за границей для дальнейшей разработки аналогичного законопроекта в России. Об этом пишет «Коммерсант».

Как отмечается в техзадании, основными направлениями законодательного урегулирования должны быть «защита прав граждан, обеспечение безопасности РФ и упорядочение распространения информации и обмена данных между пользователями соцсетей».

Конкурс на изучение этого вопроса был объявлен 27 июля, победитель будет назван 30 августа.

Также сообщается, что к 30 ноября Госдума получит исследование Высшей школы экономики о том, как за границей регулируется работа мессенджеров.