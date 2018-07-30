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Госдума решила узнать, как за рубежом контролируют соцсети. Чтобы перенять опыт

Коммерсант
06:58, 30 июля 2018
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Госдума объявила конкурс за четыре миллиона рублей на проведение исследования правового регулирования соцсетей за границей для дальнейшей разработки аналогичного законопроекта в России. Об этом пишет «Коммерсант».

Как отмечается в техзадании, основными направлениями законодательного урегулирования должны быть «защита прав граждан, обеспечение безопасности РФ и упорядочение распространения информации и обмена данных между пользователями соцсетей».

Конкурс на изучение этого вопроса был объявлен 27 июля, победитель будет назван 30 августа.

Также сообщается, что к 30 ноября Госдума получит исследование Высшей школы экономики о том, как за границей регулируется работа мессенджеров.

В рамках исследования необходимо узнать, как за рубежом определяется понятие «социальная сеть», какая есть взаимосвязь между этим термином и «общественным местом». Также нужно проанализировать правовой статус владельцев и пользователей соцсетей, механизмы, регулирующие вопросы этики использования информационных материалов, персональных данных и ответственность за нарушение правил использования соцсетей. 

Коммерсант
В 2017 году депутаты от «Единой России» Сергей Боярский и Андрей Альшевских вносили в Госдуму законопроект о регулировании соцсетей. По нему соцсети были бы обязаны сами модерировать размещенную в них информацию. Проект закона критиковали депутаты, аппарат президента и правительство, из-за чего документ даже в переработанном виде не прошел первого чтения. Законопроект пообещали доработать к весенней сессии.
Закон, запрещающий анонимность в мессенджерах, Госдума приняла в 2017 году.

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