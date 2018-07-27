Россия пообещала Комитету против пыток ООН проверить все видеокамеры в колониях
В российских исправительных учреждениях будет проведена ревизия видеокамер и видеорегистраторов, которые носят сотрудники.
Такое обещание российская сторона, пишет «Коммерсант», дала Комитету против пыток ООН в ответ на просьбу прокомментировать пытки в ярославской колонии.
Российская делегация также сообщила, что Минюст разрабатывает законопроект о компенсациях за ненадлежащие условия содержания лиц в местах лишения свободы. Внести его на рассмотрение Госдумы планируется до конца года.
Так, уже в этом году все учреждения пенитенциарной системы ждет ведомственная проверка. Такое распоряжение отдало руководство ФСИН России после инцидента в ярославской колонии, в которой пытки попали на камеру, сообщил заместитель министра юстиции РФ Михаил Гальперин.