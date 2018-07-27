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Россия пообещала Комитету против пыток ООН проверить все видеокамеры в колониях

Коммерсант
07:58, 27 июля 2018
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В российских исправительных учреждениях будет проведена ревизия видеокамер и видеорегистраторов, которые носят сотрудники.

Такое обещание российская сторона, пишет «Коммерсант», дала Комитету против пыток ООН в ответ на просьбу прокомментировать пытки в ярославской колонии.

Российская делегация также сообщила, что Минюст разрабатывает законопроект о компенсациях за ненадлежащие условия содержания лиц в местах лишения свободы. Внести его на рассмотрение Госдумы планируется до конца года.

Так, уже в этом году все учреждения пенитенциарной системы ждет ведомственная проверка. Такое распоряжение отдало руководство ФСИН России после инцидента в ярославской колонии, в которой пытки попали на камеру, сообщил заместитель министра юстиции РФ Михаил Гальперин. 

Коммерсант
В июле «Новая газета» опубликовала 10-минутное видео пыток заключенного в колонии № 1 в Ярославской области. После того, как видео пыток было обнародовано, на сотрудников ФСИН завели уголовное дело о превышении должностных полномочий, семь человек отправлены под стражу. Ранее сообщение о пытках в ИК-1 проверяли следователи, но тогда дело возбуждать не стали.
За последние несколько дней стало известно о еще двух делах об издевательствах сотрудников ФСИН над заключенными — в калининградской и в брянской колониях.

Пытки в ярославской колонии

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