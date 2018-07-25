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Комитет против пыток ООН попросил Россию прокомментировать пытки в ярославской колонии

Коммерсант
12:40, 25 июля 2018
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Комитет против пыток ООН попросил делегацию России прокомментировать видеозапись с пытками в ярославской колонии № 1, опубликованную 20 июля «Новой газетой». Об этом сообщает «Коммерсант».

Комитет также попросил рассказать, какие гарантии безопасности были предоставлены юристу «Общественного фонда» Ирине Бирюковой, которая уехала из России из-за угроз после публикации видео.

Свои ответы на заданные вопросы российская делегация предоставит 26 июля.

Коммерсант
Благодаря публикации 10-минутной видеозаписи эпизод с избиением заключенного сотрудниками ярославской ИК-1 стал самым резонансным после дела Ильдара Дадина, который в 2016 году пожаловался на пытки в карельской колонии. При этом правозащитники регулярно сообщают о случаях неправомерного применения насилия к заключенным и арестантам в России.

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