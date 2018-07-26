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В Калининграде возбудили дело об избиении заключенного в колонии. Ему сломали 10 ребер

Зона права
12:05, 26 июля 2018
Надежный источник

В Калининграде расследуется уголовное дело в отношении сотрудника исправительной колонии № 9, который избил заключенного. Об этом сообщает правозащитная организация «Зона права».

«Интерфакс» уточняет, что СК возбудил дело еще в марте.

По версии следствия, 30 января 2018 года замначальника колонии по безопасности Даврон Хакимов вместе с другими сотрудниками избил руками и ногами заключенного. У пострадавшего были диагностированы переломы 10 ребер и пневмоторакс (скопление газов в плевральной полости).

Имя пострадавшего в сообщении не называется.

Майор внутренней службы подозревается в превышении должностных полномочий с применением насилия (ч. 3 ст. 286 УК РФ). <…> По данным правозащитников, следователи устанавливают других фигурантов пыток.

Зона права
В конце июля в России было возбуждено два дела из-за пыток над заключенными в исправительных колониях. Первым стало дело о пытках в ярославской ИК-1, видеозапись которых опубликовала «Новая газета», вторым — дело о гибели заключенного в брянской ИК-6.
СМИ и правозащитники неоднократно писали о пытках в калининградской ИК-9. В январе 2017 года сайт «Гулагу.нет» опубликовал видео 2015 года с избиением заключенного Руслана Фаталиева; в колонии случившееся объяснили тем, что он напал на сотрудника, за что он получил еще 3,5 года колонии. Осенью Фаталиев и другой заключенный по фамилии Шорин в знак протеста против издевательств зашили себе рты. СК отказался возбудить уголовное дело.

Как расследуют дела о пытках в России

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