В Калининграде возбудили дело об избиении заключенного в колонии. Ему сломали 10 ребер

В Калининграде расследуется уголовное дело в отношении сотрудника исправительной колонии № 9, который избил заключенного. Об этом сообщает правозащитная организация «Зона права».

«Интерфакс» уточняет, что СК возбудил дело еще в марте.

По версии следствия, 30 января 2018 года замначальника колонии по безопасности Даврон Хакимов вместе с другими сотрудниками избил руками и ногами заключенного. У пострадавшего были диагностированы переломы 10 ребер и пневмоторакс (скопление газов в плевральной полости).

Имя пострадавшего в сообщении не называется.