В Калининграде возбудили дело об избиении заключенного в колонии. Ему сломали 10 ребер
В Калининграде расследуется уголовное дело в отношении сотрудника исправительной колонии № 9, который избил заключенного. Об этом сообщает правозащитная организация «Зона права».
«Интерфакс» уточняет, что СК возбудил дело еще в марте.
По версии следствия, 30 января 2018 года замначальника колонии по безопасности Даврон Хакимов вместе с другими сотрудниками избил руками и ногами заключенного. У пострадавшего были диагностированы переломы 10 ребер и пневмоторакс (скопление газов в плевральной полости).
Имя пострадавшего в сообщении не называется.
Майор внутренней службы подозревается в превышении должностных полномочий с применением насилия (ч. 3 ст. 286 УК РФ). <…> По данным правозащитников, следователи устанавливают других фигурантов пыток.