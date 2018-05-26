Уголовное наказание за соблюдение санкций заменят на административное ко второму чтению законопроекта

РБК
07:05, 26 мая 2018
Надежный источник

Уголовную ответственность за соблюдение санкций, которую предусматривает принятый Госдумой в первом чтении законопроект, ко второму чтению заменят на административную, заявил РБК депутат Вадим Деньгин, член совета по законотворчеству.

Ответственность за действия, способствующие введению санкций, депутаты по-прежнему хотят сделать уголовной, однако хотят уточнить его формулировку, чтобы под ее действие не «попадали все».

По словам Деньгина, решение о послаблении предлагаемого наказание было принято после консультаций с бизнес-сообществом.

Под помощью или способствованию введению санкций после корректировки формулировок будет подразумеваться «умышленные действия, имеющие целью добиться введения зарубежных санкций против России», рассказал РБК первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

РБК
Второе чтение законопроекта об уголовной ответственности за соблюдение санкций было назначено на 17 мая, но его отложили ради консультаций «с деловым и экспертным сообществом».
Заменить уголовное наказание за соблюдение санкций и за действия, способствующие введению санкций, на административное предлагали представители бизнеса.

Законопроекты о санкциях в Госдуме

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