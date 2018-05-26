Уголовное наказание за соблюдение санкций заменят на административное ко второму чтению законопроекта

Уголовную ответственность за соблюдение санкций, которую предусматривает принятый Госдумой в первом чтении законопроект, ко второму чтению заменят на административную, заявил РБК депутат Вадим Деньгин, член совета по законотворчеству.

Ответственность за действия, способствующие введению санкций, депутаты по-прежнему хотят сделать уголовной, однако хотят уточнить его формулировку, чтобы под ее действие не «попадали все».

По словам Деньгина, решение о послаблении предлагаемого наказание было принято после консультаций с бизнес-сообществом.