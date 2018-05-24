Силуанов пообещал не менять налоги в течение шести лет, но провести «настройку»

Первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов заявил, что налоги в ближайшие шесть лет меняться не будут, но произойдет «настройка» налоговой системы.

«Государство должно создать стабильные условия. В первую очередь — это налоги», — сказал Силуанов, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

Пообещав не менять налоги в течение ближайшего шестилетнего цикла, первый вице-премьер отметил, что обсуждается «настройка» налоговой системы.

В частности, цитирует ТАСС заявление Силуанова, правительство рассчитывает упростить налоговые взаимоотношения с малыми предпринимателями, индивидуальными предпринимателями и самозанятыми, которые пока работают в «сером секторе» экономики.

«Мы создаем механизм, который мог бы заинтересовать этих предпринимателей, чтобы они открылись, работали в белую», — сказал он.