Силуанов пообещал не менять налоги в течение шести лет, но провести «настройку»

Интерфакс
07:35, 24 мая 2018
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Первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов заявил, что налоги в ближайшие шесть лет меняться не будут, но произойдет «настройка» налоговой системы.

«Государство должно создать стабильные условия. В первую очередь — это налоги», — сказал Силуанов, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

Пообещав не менять налоги в течение ближайшего шестилетнего цикла, первый вице-премьер отметил, что обсуждается «настройка» налоговой системы.

В частности, цитирует ТАСС заявление Силуанова, правительство рассчитывает упростить налоговые взаимоотношения с малыми предпринимателями, индивидуальными предпринимателями и самозанятыми, которые пока работают в «сером секторе» экономики.

«Мы создаем механизм, который мог бы заинтересовать этих предпринимателей, чтобы они открылись, работали в белую», — сказал он.

Ранее в СМИ неоднократно появлялись сообщения о планах провести в России налоговую реформу. В частности, сообщалось об обсуждении планов введения прогрессивной шкалы подоходного налога, вместо действующей «плоской», увеличения отчислений с зарплат в страховые фонды, а также снижение прямых налогов и рост косвенных. При этом действующий трехлетний бюджет составлен без учета налоговой реформы.
Новое правительство, сформированное в мае после начала очередного президентского срока Владимира Путина, планирует провести пенсионную реформу, подняв возраст выхода на пенсию. Рассматривается, как сообщалось, несколько вариантов реформы.

Российская налоговая система

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