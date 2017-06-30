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Бюджет до 2020 года подготовили без повышения налогов и пенсионной реформы

Ведомости
05:59, 30 июня 2017
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Бюджетные планировки до 2020 года, подготовленные Минфином, не предполагают проведение реформ, включая налоговую и пенсионную. Об этом пишут «Ведомости», которым удалось ознакомиться с документом.

Также Минфин не рассчитывает на пополнение Резервного фонда, который предполагается полностью израсходовать в 2018 году.

Кроме того, следует из бюджетных планировок, в ближайшие три года не планируется проводить масштабную приватизацию. От продажи госактивов Минфин рассчитывает выручить в 2018–2020 годах лишь 36,1 миллиарда рублей.

Эксперты, опрошенные изданием, предполагают, что власти РФ решили не проводить масштабные реформы на фоне предстоящих в 2018 году президентских выборов. При этом они не исключают, что реформы могут быть проведены уже после выборов и по мере их реализации в бюджет будут внесены соответствующие поправки.

Минфин закладывает в бюджет сложившийся в правительстве статус-кво, говорит Владимир Тихомиров из БКС: из-за предвыборного процесса реформы отложены, в том числе из-за их непопулярности. 

Ведомости
С 2006 года в России принимали трехлетний бюджет. Исключение было сделано в 2008 и 2016 годах, когда из-за кризиса бюджет был сверстан на один год. С 2017 года бюджет вновь стал трехлетним.
Ранее в СМИ неоднократно появлялись сообщения о планах провести в России пенсионную и налоговую реформу. О необходимости увеличения возраста выхода на пенсию, в частности говорил глава Минфина Антон Силуанов. При этом представители социального блока правительства заявляли, что повышения пенсионного возраста в ближайшем будущем не планируется.
Кроме того, сообщалось об обсуждении планов введения прогрессивной шкалы подоходного налога, вместо действующей «плоской», увеличения отчислений с зарплат в страховые фонды, а также снижение прямых налогов и рост косвенных.

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