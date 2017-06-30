Бюджет до 2020 года подготовили без повышения налогов и пенсионной реформы

Бюджетные планировки до 2020 года, подготовленные Минфином, не предполагают проведение реформ, включая налоговую и пенсионную. Об этом пишут «Ведомости», которым удалось ознакомиться с документом.

Также Минфин не рассчитывает на пополнение Резервного фонда, который предполагается полностью израсходовать в 2018 году.

Кроме того, следует из бюджетных планировок, в ближайшие три года не планируется проводить масштабную приватизацию. От продажи госактивов Минфин рассчитывает выручить в 2018–2020 годах лишь 36,1 миллиарда рублей.

Эксперты, опрошенные изданием, предполагают, что власти РФ решили не проводить масштабные реформы на фоне предстоящих в 2018 году президентских выборов. При этом они не исключают, что реформы могут быть проведены уже после выборов и по мере их реализации в бюджет будут внесены соответствующие поправки.