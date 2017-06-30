Бюджет до 2020 года подготовили без повышения налогов и пенсионной реформы
Бюджетные планировки до 2020 года, подготовленные Минфином, не предполагают проведение реформ, включая налоговую и пенсионную. Об этом пишут «Ведомости», которым удалось ознакомиться с документом.
Также Минфин не рассчитывает на пополнение Резервного фонда, который предполагается полностью израсходовать в 2018 году.
Кроме того, следует из бюджетных планировок, в ближайшие три года не планируется проводить масштабную приватизацию. От продажи госактивов Минфин рассчитывает выручить в 2018–2020 годах лишь 36,1 миллиарда рублей.
Эксперты, опрошенные изданием, предполагают, что власти РФ решили не проводить масштабные реформы на фоне предстоящих в 2018 году президентских выборов. При этом они не исключают, что реформы могут быть проведены уже после выборов и по мере их реализации в бюджет будут внесены соответствующие поправки.
Минфин закладывает в бюджет сложившийся в правительстве статус-кво, говорит Владимир Тихомиров из БКС: из-за предвыборного процесса реформы отложены, в том числе из-за их непопулярности.