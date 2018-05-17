РБК: Минфин и Минтруд предложили варианты повышения пенсионного возраста

РБК
17:52, 17 мая 2018
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Министерство финансов и министерство труда предложили варианты повышения пенсионного возраста в России, сообщает РБК со ссылкой на источники в правительстве.

По информации издания, оба ведомства предлагают повысить возраст выхода мужчин на пенсию с 60 до 65 лет. Пенсионный возраст женщин Минтруд предлагает повысить с 55 до 60 лет, а Минфин — до 63 лет, говорится в публикации.

Минтруд отказался от комментариев. Минфин заявил, что просчитывает различные варианты повышения пенсионного возраста и пока не направлял предложений в правительство.

Согласно подходу Минфина увеличение пенсионного возраста следует производить на год через каждые шесть месяцев, рассказали собеседники РБК. А в конструкции Минтруда повышать возраст следует на один год за год. 

РБК
О том, что правительство в ближайшее время подготовит предложения о повышении пенсионного возраста, 8 мая заявил Дмитрий Медведев во время выступления в Госдуме в связи с его повторным выдвижением на должность премьер-министра.
Возможное повышение пенсионного возраста неоднократно обсуждалось российскими чиновниками в последние годы. При этом раньше правительство говорило, что не планирует пересматривать возраст выхода на пенсию в России.
С 2017 года в России проводится поэтапное повышение пенсионного возраста для госслужащих и минимального трудового стажа, необходимого им для получения пенсии по выслуге лет.

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