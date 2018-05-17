РБК: Минфин и Минтруд предложили варианты повышения пенсионного возраста

Министерство финансов и министерство труда предложили варианты повышения пенсионного возраста в России, сообщает РБК со ссылкой на источники в правительстве.

По информации издания, оба ведомства предлагают повысить возраст выхода мужчин на пенсию с 60 до 65 лет. Пенсионный возраст женщин Минтруд предлагает повысить с 55 до 60 лет, а Минфин — до 63 лет, говорится в публикации.

Минтруд отказался от комментариев. Минфин заявил, что просчитывает различные варианты повышения пенсионного возраста и пока не направлял предложений в правительство.