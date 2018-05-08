Медведев пообещал в ближайшее время представить предложения о повышении пенсионного возраста

Интерфакс
13:18, 8 мая 2018
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Правительство в ближайшее время подготовит свои предложения о повышении пенсионного возраста и внесет их в Госдуму. Об этом заявил, выступая в Госдуме, Дмитрий Медведев, выдвинутый на пост премьер-министра.

«Нам нужно принимать решение по поводу пенсионного возраста», — сказал Медведев. Действующий в настоящий момент возраст выхода на пенсию, по словам кандидата в премьер-министры, был установлен в 1930-е годы.

«С тех пор жизнь в стране изменилась, безусловно, в лучшую сторону. У нас изменились и условия, и возможности, и желание людей трудиться, и период активной жизни», — подчеркнул Медведев.

«Поэтому, — по его словам, — решение принимать необходимо, но, конечно, принимать аккуратно, взвешенно, принимать, исходя из готовности человека продолжить работу, наличия у него сил и здоровья, изменения в корпоративном законодательстве о труде».

Предложения по повышению пенсионного возраста, по словам Медведева, будут подготовлены и внесены в Госдуму «в самой короткой перспективе». «Я надеюсь, мы их с вами сможем рассмотреть», — сказал он.

В настоящий момент мужчины в России получают право на страховую пенсию в 60 лет, женщины — в 55 лет. 
В последние годы российские чиновники неоднократно говорили о необходимости повышения пенсионного возраста. Правительство каждый раз заявляло, что в ближайшее время пересматривать возраст выхода на пенсию в России не планируется.
С 2017 года в России проводится поэтапное повышение пенсионного возраста для госслужащих и минимального трудового стажа, необходимого им для получения пенсии по выслуге лет.
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