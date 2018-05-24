Pussy Riot через французскую газету призвали Макрона потребовать у Путина освобождения Олега Сенцова
Участницы группы Pussy Riot опубликовали во французской газете Le Monde обращение к президенту Франции Эммануэлю Макрону с призывом потребовать от президента России Владимира Путина освободить украинского режиссера Олега Сенцова.
Pussy Riot пишут, что Сенцов, 14 мая объявивший в колонии голодовку, проявил себя как «человек железной воли», которого «нельзя заставить свернуть с выбранного пути»; из-за этого его близкие опасаются, что голодовка может по-настоящему угрожать его жизни и здоровью.
«Мы знаем, что 24-25 мая вы встречаетесь с Владимиром Путиным, и призываем вас потребовать немедленного освобождения Олега Сенцова и его возвращения на Украину», — сказано в письме.
Если Сенцова и других украинских политзаключенных не освободят, считают участницы Pussy Riot, Франция должна бойкотировать грядущий чемпионат мира по футболу в России.
Письмо, как пишет Le Monde, подписали Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Ольга Борисова.
«Суд на Сенцовым был первым и наиболее вызывающим из длинной цепочки политических процессов против украинцев в Крыму и России. Он стал одним из символов крымского сопротивления во всем мире. Amnesty International, Human Rights Watch, Европейская киноакадемия, „ПЕН-клуб“, Венецианский и Каннский кинофестивали, Педро Альмодовар, Ай Вэйвэй, Вим Вендерс, Аки Каурисмяки, Бертран Тавернье и Джонни Депп призывали Владимира Путина освободить Олега Сенцова», — написали Pussy Riot (англ. яз.).