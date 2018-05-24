Pussy Riot через французскую газету призвали Макрона потребовать у Путина освобождения Олега Сенцова

Le Monde
19:23, 24 мая 2018
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Участницы группы Pussy Riot опубликовали во французской газете Le Monde обращение к президенту Франции Эммануэлю Макрону с призывом потребовать от президента России Владимира Путина освободить украинского режиссера Олега Сенцова.

Pussy Riot пишут, что Сенцов, 14 мая объявивший в колонии голодовку, проявил себя как «человек железной воли», которого «нельзя заставить свернуть с выбранного пути»; из-за этого его близкие опасаются, что голодовка может по-настоящему угрожать его жизни и здоровью.

«Мы знаем, что 24-25 мая вы встречаетесь с Владимиром Путиным, и призываем вас потребовать немедленного освобождения Олега Сенцова и его возвращения на Украину», — сказано в письме.

Если Сенцова и других украинских политзаключенных не освободят, считают участницы Pussy Riot, Франция должна бойкотировать грядущий чемпионат мира по футболу в России.

Письмо, как пишет Le Monde, подписали Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Ольга Борисова.

«Суд на Сенцовым был первым и наиболее вызывающим из длинной цепочки политических процессов против украинцев в Крыму и России. Он стал одним из символов крымского сопротивления во всем мире. Amnesty International, Human Rights Watch, Европейская киноакадемия, „ПЕН-клуб“, Венецианский и Каннский кинофестивали, Педро Альмодовар, Ай Вэйвэй, Вим Вендерс, Аки Каурисмяки, Бертран Тавернье и Джонни Депп призывали Владимира Путина освободить Олега Сенцова», — написали Pussy Riot (англ. яз.).

Le Monde
В 2015 году Олег Сенцов был приговорен к 20 годам колонии по обвинению в подготовке терактов в Крыму. Вину он не признал. Сейчас он находится в ямальской ИК-8, неофициально называемой «Белый медведь».
14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить находящихся в России 64 украинских политзаключенных. Собственного освобождения он при этом не потребовал.
Многие деятели культуры, в том числе режиссеры Александр Сокуров, Андрей Звягинцев, Алексей Герман-младший и Павел Бардин, неоднократно просили освободить Сенцова. Президент Владимир Путин содействовать освобождению Сенцова отказался.
Участницы Pussy Riot несколько раз проводили акции в поддержку Сенцова. В 2017 году Марию Алехину и Ольгу Борисову задержали в Якутске за акцию около колонии, где он содержался.

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