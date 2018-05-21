130 ученых и деятелей культуры потребовали освободить режиссера Олега Сенцова. Он объявил голодовку в колонии
Более 130 деятелей науки и культуры подписались под совместным обращением ассоциации «Свободное слово», Санкт-Петербургского ПЕН-клуба и «Вольного исторического общества» с призывом отпустить на свободу украинского режиссера Олега Сенцова. Текст обращения опубликован на сайте научно-популярной газеты «Троицкий вариант».
Среди подписавшихся под обращением писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, писательница Людмила Улицкая, поэт Лев Оборин, журналист Сергей Пархоменко, лингвист Алексей Гиппиус, литературовед Александр Лавров.
«Мы требуем отправить Сенцова на его родину <…>. Смерть Олега Сенцова станет позором для России и навсегда запятнает тех, кто мог бы его спасти, но не спас», — говорится в обращении.