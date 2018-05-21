130 ученых и деятелей культуры потребовали освободить режиссера Олега Сенцова. Он объявил голодовку в колонии

Троицкий вариант
18:26, 21 мая 2018
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Более 130 деятелей науки и культуры подписались под совместным обращением ассоциации «Свободное слово», Санкт-Петербургского ПЕН-клуба и «Вольного исторического общества» с призывом отпустить на свободу украинского режиссера Олега Сенцова. Текст обращения опубликован на сайте научно-популярной газеты «Троицкий вариант».

Среди подписавшихся под обращением писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, писательница Людмила Улицкая, поэт Лев Оборин, журналист Сергей Пархоменко, лингвист Алексей Гиппиус, литературовед Александр Лавров.

«Мы требуем отправить Сенцова на его родину <…>. Смерть Олега Сенцова станет позором для России и навсегда запятнает тех, кто мог бы его спасти, но не спас», — говорится в обращении.

Троицкий вариант
В августе 2015 года украинский режиссер Олег Сенцов был приговорен в России к 20 годам колонии по делу о подготовке терактов в Крыму. Он не признал вину. Сейчас Сенцов находится в ямальской ИК-8, неофициально называемой «Белым медведем».
Освободить Сенцова ранее просили многие деятели культуры, в том числе режиссеры Александр Сокуров, Андрей Звягинцев и Алексей Герман-младший. Президент России Владимир Путин отказался содействовать освобождению украинского режиссера.
Сенцов 16 мая объявил бессрочную голодовку. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных в России, не требуя при этом собственного освобождения.

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