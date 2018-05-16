Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку

Медиазона
07:04, 16 мая 2018
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Режиссер Олег Сенцов, отбывающий 20-летний тюремный срок по обвинению в терроризме, объявил бессрочную голодовку.

Как рассказал «Медиазоне» адвокат Дмитрий Динзе, посетивший Сенцова в колонии «Белый медведь» в Ямало-Ненецком автономном округе, осужденный требует освобождения 64 украинских политзаключенных в России.

Сенцов не требует собственного освобождения, уточнил защитник. «Он заявил, что голодовка будет идти до победного конца: либо он погибнет, либо его требования начнут исполняться», — сказал Динзе. 

К проведению голодовки Олег Сенцов готовился около полутора месяцев, отказавшись от продуктовых передач и употребляя минимальное количество еды. Сейчас он переведен в изолированную камеру, где состояние его здоровья контролирует медик.

«Я, Сенцов Олег, гражданин Украины, незаконно осужденный российским судом и находящийся в колонии города Лабытнанги, объявляю бессрочную голодовку с 14 мая 2018 года. Единственным условием ее прекращения является освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся на территории РФ», — написал Сенцов в записке, которую он передал через адвоката.

Медиазона
В августе 2015 года режиссер Олег Сенцов и анархист Александр Кольченко были признаны виновными по делу о создании террористического сообщества, совершении и планировании терактов в Крыму. Сенцов получил 20 лет колонии строгого режима, Кольченко — 10 лет колонии. Оба осужденных свою вину отрицают. В 2016 году Сенцова этапировали в колонию в Якутии, откуда через год перевезли в Лабытнанги, где располагается ИК-8, неофициально называемая «Белым медведем».
В поддержку Сенцова выступали многие деятели культуры, в том числе Александр Сокуров, Андрей Звягинцев, Алексей Герман-младший, Владимир Котт и Павел Бардин. Президент Владимир Путин отказался помиловать Сенцова.
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