Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку

Режиссер Олег Сенцов, отбывающий 20-летний тюремный срок по обвинению в терроризме, объявил бессрочную голодовку.

Как рассказал «Медиазоне» адвокат Дмитрий Динзе, посетивший Сенцова в колонии «Белый медведь» в Ямало-Ненецком автономном округе, осужденный требует освобождения 64 украинских политзаключенных в России.

Сенцов не требует собственного освобождения, уточнил защитник. «Он заявил, что голодовка будет идти до победного конца: либо он погибнет, либо его требования начнут исполняться», — сказал Динзе.

К проведению голодовки Олег Сенцов готовился около полутора месяцев, отказавшись от продуктовых передач и употребляя минимальное количество еды. Сейчас он переведен в изолированную камеру, где состояние его здоровья контролирует медик.