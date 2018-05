Моргана Фримана обвинили в сексуальных домогательствах

Осенью 2017 года издания The New York Times и The New Yorker опубликовали расследования о том, как продюсер Харви Вайнштейн домогался актрис и насиловал их. В общей сложности о домогательствах рассказали более 80 женщин.

Обвинения в адрес Вайнштейна стали поводом для масштабной общественной кампании против домогательств. Американские СМИ рассказали о неподобающем поведении других известных актеров, режиссеров, журналистов.