Моргана Фримана обвинили в сексуальных домогательствах

Восемь женщин анонимно заявили CNN, что сталкивались с сексуальными домогательствами или неподобающим поведением со стороны актера Моргана Фримана. Еще восемь человек подтвердили, что наблюдали такое поведение с его стороны.

Обновление. Морган Фримен извинился перед «всеми, кому из-за его поведения было некомфортно или показалось, что к ним было проявлено неуважение».

По словам источников CNN, актер позволял себе нежелательные комментарии или прикосновения на съемочной площадке, во время промо-кампаний фильмов, в которых он играл, а также в офисе своей продюсерской компании Revelations Entertainment. Нередко это происходило на публике, отмечает CNN.

Одна из обвинивших актера женщин заявила, что во время работы над фильмом «Уйти красиво» в 2015 году Фриман почти ежедневно делал комментарии по поводу ее фигуры и одежды, а также клал руку ей на поясницу. Кроме того, по ее словам, он неоднократно пытался приподнять ее юбку; во время одной из таких попыток актер спросил, надето ли на ней нижнее белье.

О комментариях насчет фигуры со стороны Фримана также заявила сотрудница съемочной группы фильма «Иллюзия обмана» и несколько журналисток, в том числе одна из авторов расследования CNN. По ее словам, на пресс-конференции картины «Уйти красиво», осмотрев ее фигуру (женщина в тот момент была на шестом месяце беременности), актер сказал: «Ты созрела».

CNN отмечает, что во время подготовки расследования журналисты обращались к десяткам людей, которые работали с Фриманом. Некоторые из них заявили, что никогда не наблюдали неподобающего поведения со стороны актера.