Юлия Скрипаль дала первое интервью после отравления

Reuters
16:43, 23 мая 2018
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Юлия Скрипаль, которая была отравлена в Великобритании вместе со своим отцом Сергеем Скрипалем, дала первое интервью после отравления, сообщает агентство Reuters.

В частности, Юлия Скрипаль заявила, что после отравления 20 дней находилась в коме. «Нам очень повезло, что мы выжили после этого покушения. Наше выздоровление было медленным и очень болезненным», — цитирует ее слова Reuters.

Юлия Скрипаль заявила, что сейчас помогает ухаживать за своим отцом. Она добавила, что в будущем надеется вернуться в Россию.

Первое видео с Юлией Скрипаль после отравления

Юлия Скрипаль впервые после отравления пообщалась с журналистами, сделав заявление для агентства Reuters. Отвечать на вопросы она отказалась. Это ее первое появление на видео после покушения.

Опубликовано Meduza 23 мая 2018 г.

Агенство Reuters сообщило, что связалось с Юлией Скрипаль через британскую полицию. Девушка общалась с журналистами из Лондона, ее точное местонахождение им не было известно. Она сделала заявление на русском, после чего предоставила его письменную копию, написанную от руки на русском и английском языках.

Полный текст заявления Юлии Скрипаль

«Я пытаюсь смириться с разрушительными изменениями в себе — как физическими, так и эмоциональными», — заявила Юлия Скрипаль.

Reuters
Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в британском городе Солсбери в марте 2018 года. Великобритания заявила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в СССР.
Британские власти обвинили в причастности к отравлению Россию и выслали более 20 российских дипломатов. Аналогичные меры предприняли и другие западные страны; в общей сложности было объявлено о выдворении более 150 российских дипломатических сотрудников. Россия заявила о непричастности к отравлению и тоже ответила высылкой иностранных дипломатов.
О том, что Юлия Скрипаль пришла в сознание, медики сообщили в конце марта. Об улучшении состояния ее отца стало известно в апреле. 18 мая Сергея Скрипаля выписали из больницы.
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