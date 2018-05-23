Посольство России в Лондоне: заявление Юлии Скрипаль было написано носителем английского языка
Посольство России в Великобритании опубликовало заявление в связи с публикацией агентством Reuters обращения Юлии Скрипаль, а также первой с момента отравления видеозаписи с ней.
«Вполне очевидно, Юлия зачитывала заранее написанный текст. Более того, судя по целому ряду оборотов, это был перевод с английского, причем оригинал был составлен носителем языка», — сказано в заявлении.
По словам российских дипломатов, ролик лишь усилил их озабоченность относительно условий содержания Скрипаль. У посольства есть «все основания подозревать», что Скрипаль удерживают против ее воли и вынуждают делать заявления.
При всем уважении к частной жизни Юлии и интересам ее безопасности, видеоролик не освобождает власти Великобритании от обязательств по Консульским конвенциям. На Соединенном Королевстве лежит обязанность дать нам возможность пообщаться с Юлией напрямую, чтобы убедиться, что она не удерживается против своей воли и не делает заявлений под давлением.