Посольство России в Лондоне: заявление Юлии Скрипаль было написано носителем английского языка

Посольство России в Великобритании опубликовало заявление в связи с публикацией агентством Reuters обращения Юлии Скрипаль, а также первой с момента отравления видеозаписи с ней.

«Вполне очевидно, Юлия зачитывала заранее написанный текст. Более того, судя по целому ряду оборотов, это был перевод с английского, причем оригинал был составлен носителем языка», — сказано в заявлении.

По словам российских дипломатов, ролик лишь усилил их озабоченность относительно условий содержания Скрипаль. У посольства есть «все основания подозревать», что Скрипаль удерживают против ее воли и вынуждают делать заявления.