Посольство России в Лондоне: заявление Юлии Скрипаль было написано носителем английского языка

Посольство РФ в Великобритании
19:07, 23 мая 2018
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Посольство России в Великобритании опубликовало заявление в связи с публикацией агентством Reuters обращения Юлии Скрипаль, а также первой с момента отравления видеозаписи с ней.

«Вполне очевидно, Юлия зачитывала заранее написанный текст. Более того, судя по целому ряду оборотов, это был перевод с английского, причем оригинал был составлен носителем языка», — сказано в заявлении.

По словам российских дипломатов, ролик лишь усилил их озабоченность относительно условий содержания Скрипаль. У посольства есть «все основания подозревать», что Скрипаль удерживают против ее воли и вынуждают делать заявления.

При всем уважении к частной жизни Юлии и интересам ее безопасности, видеоролик не освобождает власти Великобритании от обязательств по Консульским конвенциям. На Соединенном Королевстве лежит обязанность дать нам возможность пообщаться с Юлией напрямую, чтобы убедиться, что она не удерживается против своей воли и не делает заявлений под давлением. 

Посольство РФ в Великобритании
23 мая агентство Reuters опубликовало заявление Юлии Скрипаль, а также фото и видео с ней. Это были первые ее изображения, сделанные с момента покушения на нее и ее отца, бывшего британского шпиона Сергея Скрипаля, 4 марта 2018 года.
В заявлении Юлия Скрипаль заявила, что «не готова и не хочет» воспользоваться помощью российского посольства.
Великобритания обвиняет в организации покушения на Скрипалей Россию. Россия категорически отрицает причастность к преступлению. Российские дипломаты неоднократно говорили, что использованный при покушении нервно-паралитический газ мог быть создан на Западе, и намекали, что британские врачи могли ввести Скрипалей в искусственную кому для последующих манипуляцией с их организмами.

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