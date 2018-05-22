Марк Цукерберг выступил на слушаниях в Европарламент о защите данных пользователей Facebook

FT
16:36, 22 мая 2018
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Основатель Facebook Марк Цукерберг выступил в Европарламенте на слушаниях по вопросам защиты данных пользователей и борьбы с фейковыми новостями.

Цукерберг ответит на вопросы членов конференции председателей, куда входят председатели депутатских фракций. На ютьюбе шла трансляция заседания.

Zuckerberg at the European Parliament to answer questions
Financial Times
В апреле Марк Цукерберг на протяжении двух дней отвечал на вопросы американских конгрессменов в связи с утечками данных пользователей и распространением фейковых новостей.
В 2018 году стало известно, что данные десятков миллионов пользователей фейсбука незаконно попали в распоряжение компании Cambridge Analytica, которая занималась политическим консалтингом и сотрудничала со штабом Дональда Трампа. После этого Facebook ужесточила правила использования пользовательских данных.
Facebook также стал одной из соцсетей, на которой сотрудники российского «Агентства интернет-исследований» размещали посты о политике от лица американцев, пытаясь, как считают в США, посеять в обществе рознь в период выборов.

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