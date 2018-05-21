Прохоров подал в суд на Навального из-за расследования о покупке виллы у Хлопонина
Бизнесмен Михаил Прохоров подал иск о защите чести и достоинства к политику Алексею Навальному, сообщила РАПСИ пресс-секретарь Люблинского суда Москвы Людмила Морозова.
Как следует из карточки дела на сайте московских судов, иск был подан 21 мая. Морозова сообщила, что поводом стало расследование «Как олигарх платит взятку вице-премьеру», опубликованное на сайте Навального 26 апреля. Прохоров требует удалить материал, опровергнуть распространенные в нем сведения и взыскать с Навального 1 рубль.
По словам Морозовой, процессуальное решение по иску — о принятии либо об отказе в принятии его к рассмотрению — судом пока не принято.
ФБК 26 апреля опубликовал расследование о сделке по продаже итальянской виллы Александра Хлопонина, который занимал пост вице-премьера (он не вошел в состав нового правительства). ФБК утверждает, что Прохоров купил поместье Хлопонина по цене, завышенной втрое. Навальный назвал сделку взяткой. Представители Прохорова заявили о готовности бизнесмена подать иск о клевете.
Ранее из-за расследований ФБК с Навальным судились миллиардеры Олег Дерипаска и Алишер Усманов. В обоих случаях бизнесмены требовали удалить материалы и выиграли суды, при этом расследование про Дерипаску Навальный удалил со своего сайта после блокировки Роскомнадзором, а расследование с упоминанием Усманова доступно на сайте до сих пор.