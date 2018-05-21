Прохоров подал в суд на Навального из-за расследования о покупке виллы у Хлопонина

Бизнесмен Михаил Прохоров подал иск о защите чести и достоинства к политику Алексею Навальному, сообщила РАПСИ пресс-секретарь Люблинского суда Москвы Людмила Морозова.

Как следует из карточки дела на сайте московских судов, иск был подан 21 мая. Морозова сообщила, что поводом стало расследование «Как олигарх платит взятку вице-премьеру», опубликованное на сайте Навального 26 апреля. Прохоров требует удалить материал, опровергнуть распространенные в нем сведения и взыскать с Навального 1 рубль.